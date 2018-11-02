Три рецепта домашней рикотты, после которой вы забудете о магазинном сыре (Видео)

Рикотта – вкусное и полезное блюдо итальянской кухни, история которого началась еще в Бронзовом веке. Еще тогда у людей были керамические сосуды, созданные для обработки молока при высоких температурах. Со временем объемы изготовления сыра увеличились, и возник вопрос, куда же девать молочную сыворотку, которая оставалась после приготовления продукта. Так и появилась рикотта. Как и многие популярные блюда, изначально мягкая масса была едой более бедных слоев общества. Но в наше время этот сыр считается изысканным деликатесом. Готовят продукт из сыворотки, козьего или овечьего молока, пишет fabiosa.ru.
Калорийность блюда
Рикотта считается диетическим продутом. В 100 г сыра содержится всего 174 калории, а в обезжиренном варианте – около 134. Поэтому любители вкусненького могут смело позволить себе этот продукт. Единственное противопоказание – индивидуальная непереносимость лактозы, реже – проблемы с сердцем.
Польза для здоровья
А вот полезных свойств у итальянского деликатеса действительно много. Он содержит достаточное количество белков, калия, фосфора, витамины A, K, B. Также рикотту часто применяют в косметологических процедурах для лица и волос.
Основные свойства рикотты:
- укрепление костей и зубов;
- улучшение зрения;
- стимуляция работы сердечно-сосудистой системы;
- поддержание иммунитета.
А теперь предлагаем приготовить домашнюю рикотту, следуя самым лучшим и простым рецептам.
Рецепт 1: Классический
Ингредиенты:
- сыворотка – 5 л.
Жидкость выливаем в глубокую миску, накрываем чистым отрезом ткани или полотенцем и оставляем на сутки в теплом месте. Затем доводим в кастрюле до кипения на сильном огне, уменьшаем и периодически помешиваем. Главное – не дать творожной массе, которая образовалась, закипеть. Когда сгустков станет достаточно много – застелите дуршлаг плотной марлей и выложите туда содержимое кастрюли. Процедите и оставьте на час.
Рецепт 2: Рикотта от Марты Стюарт
Ингредиенты:
- молоко – 1 л;
- сливки – 250 мл;
- лимон – 1 шт.;
- морская соль – 0,5 чайной ложки.
Соедините молоко, сливки и соль в кастрюле с толстыми стенками и доведите до кипения на среднем огне. Добавьте сок лимона и помешивайте до тех пор, пока не начнут появляться творожные комочки. Регулируйте температуру, чтобы масса не перекипела. Затем процедите продукт через марлю или ситечко и отправьте в холодильник.
Рецепт 3: Сыр от Джейми Оливера
Ингредиенты:
- молоко – 2 л;
- рисовый или белый уксус – 100 мл;
- морская соль – 1 чайная ложка.
Молоко доводим до кипения на среднем огне, добавляем соль. Когда начнут появляться пузырьки, перемешиваем деревянной лопаткой и вливаем уксус. Затем выключаем огонь и оставляем на плите на 15-20 минут. Процеживаем и отжимаем лишнюю жидкость.
Вот и все, домашняя рикотта готова. Она будет прекрасно сочетаться с хлебом, фруктами и вином. Хранить сыр можно не более 3 дней в закрытом контейнере и холодильнике.
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