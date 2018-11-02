Пт, 2.11.2018
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  • Три рецепта домашней рикотты, после которой вы забудете о магазинном сыре (Видео)

Три рецепта домашней рикотты, после которой вы забудете о магазинном сыре (Видео)

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Maasika-ricotta magusroog..

ФОТО: Santa Maria.

Рикотта – вкусное и полезное блюдо итальянской кухни, история которого началась еще в Бронзовом веке. Еще тогда у людей были керамические сосуды, созданные для обработки молока при высоких температурах. Со временем объемы изготовления сыра увеличились, и возник вопрос, куда же девать молочную сыворотку, которая оставалась после приготовления продукта. Так и появилась рикотта. Как и многие популярные блюда, изначально мягкая масса была едой более бедных слоев общества. Но в наше время этот сыр считается изысканным деликатесом. Готовят продукт из сыворотки, козьего или овечьего молока, пишет fabiosa.ru.

Калорийность блюда

Рикотта считается диетическим продутом. В 100 г сыра содержится всего 174 калории, а в обезжиренном варианте – около 134. Поэтому любители вкусненького могут смело позволить себе этот продукт. Единственное противопоказание – индивидуальная непереносимость лактозы, реже – проблемы с сердцем.

Польза для здоровья

А вот полезных свойств у итальянского деликатеса действительно много. Он содержит достаточное количество белков, калия, фосфора, витамины A, K, B. Также рикотту часто применяют в косметологических процедурах для лица и волос.

Основные свойства рикотты:

  • укрепление костей и зубов;
  • улучшение зрения;
  • стимуляция работы сердечно-сосудистой системы;
  • поддержание иммунитета.

А теперь предлагаем приготовить домашнюю рикотту, следуя самым лучшим и простым рецептам.

Рецепт 1: Классический

Ингредиенты:

  • сыворотка – 5 л.

Жидкость выливаем в глубокую миску, накрываем чистым отрезом ткани или полотенцем и оставляем на сутки в теплом месте. Затем доводим в кастрюле до кипения на сильном огне, уменьшаем и периодически помешиваем. Главное – не дать творожной массе, которая образовалась, закипеть. Когда сгустков станет достаточно много – застелите дуршлаг плотной марлей и выложите туда содержимое кастрюли. Процедите и оставьте на час.

Рецепт 2: Рикотта от Марты Стюарт

Ингредиенты:

  • молоко – 1 л;
  • сливки – 250 мл;
  • лимон – 1 шт.;
  • морская соль – 0,5 чайной ложки.

Соедините молоко, сливки и соль в кастрюле с толстыми стенками и доведите до кипения на среднем огне. Добавьте сок лимона и помешивайте до тех пор, пока не начнут появляться творожные комочки. Регулируйте температуру, чтобы масса не перекипела. Затем процедите продукт через марлю или ситечко и отправьте в холодильник.

Рецепт 3: Сыр от Джейми Оливера

Ингредиенты:

  • молоко – 2 л;
  • рисовый или белый уксус – 100 мл;
  • морская соль – 1 чайная ложка.

Молоко доводим до кипения на среднем огне, добавляем соль. Когда начнут появляться пузырьки, перемешиваем деревянной лопаткой и вливаем уксус. Затем выключаем огонь и оставляем на плите на 15-20 минут. Процеживаем и отжимаем лишнюю жидкость. 

Вот и все, домашняя рикотта готова. Она будет прекрасно сочетаться с хлебом, фруктами и вином. Хранить сыр можно не более 3 дней в закрытом контейнере и холодильнике.

Видео-рецеп!

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