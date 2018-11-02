Три рецепта домашней рикотты, после которой вы забудете о магазинном сыре (Видео)

Калорийность блюда

Рикотта считается диетическим продутом. В 100 г сыра содержится всего 174 калории, а в обезжиренном варианте – около 134. Поэтому любители вкусненького могут смело позволить себе этот продукт. Единственное противопоказание – индивидуальная непереносимость лактозы, реже – проблемы с сердцем.

Польза для здоровья

А вот полезных свойств у итальянского деликатеса действительно много. Он содержит достаточное количество белков, калия, фосфора, витамины A, K, B. Также рикотту часто применяют в косметологических процедурах для лица и волос.

Основные свойства рикотты:

укрепление костей и зубов;

улучшение зрения;

стимуляция работы сердечно-сосудистой системы;

поддержание иммунитета.

А теперь предлагаем приготовить домашнюю рикотту, следуя самым лучшим и простым рецептам.

Рецепт 1: Классический

Ингредиенты:

сыворотка – 5 л.

Жидкость выливаем в глубокую миску, накрываем чистым отрезом ткани или полотенцем и оставляем на сутки в теплом месте. Затем доводим в кастрюле до кипения на сильном огне, уменьшаем и периодически помешиваем. Главное – не дать творожной массе, которая образовалась, закипеть. Когда сгустков станет достаточно много – застелите дуршлаг плотной марлей и выложите туда содержимое кастрюли. Процедите и оставьте на час.

Рецепт 2: Рикотта от Марты Стюарт

Ингредиенты:

молоко – 1 л;

сливки – 250 мл;

лимон – 1 шт.;

морская соль – 0,5 чайной ложки.

Соедините молоко, сливки и соль в кастрюле с толстыми стенками и доведите до кипения на среднем огне. Добавьте сок лимона и помешивайте до тех пор, пока не начнут появляться творожные комочки. Регулируйте температуру, чтобы масса не перекипела. Затем процедите продукт через марлю или ситечко и отправьте в холодильник.

Рецепт 3: Сыр от Джейми Оливера

Ингредиенты:

молоко – 2 л;

рисовый или белый уксус – 100 мл;

морская соль – 1 чайная ложка.

Молоко доводим до кипения на среднем огне, добавляем соль. Когда начнут появляться пузырьки, перемешиваем деревянной лопаткой и вливаем уксус. Затем выключаем огонь и оставляем на плите на 15-20 минут. Процеживаем и отжимаем лишнюю жидкость.

Вот и все, домашняя рикотта готова. Она будет прекрасно сочетаться с хлебом, фруктами и вином. Хранить сыр можно не более 3 дней в закрытом контейнере и холодильнике.