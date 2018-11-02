Опасный фурункул: все, что нужно знать, чтобы избежать серьезных проблем

Что это такое и почему появляется?

Фурункул, или в просторечии чирей, — это острое гнойно-некротическое воспаление волосяного фолликула, сальной железы и окружающей соединительной ткани, вызываемое гноеродными бактериями, главным образом золотистым стафилококком. Причины появления могут быть разными, например, загрязнения или микротравмы кожи, неосторожное бритье, повышенное потоотделение, нарушенный обмен веществ, плохое питание, снижение иммунитета.

Что увеличивает риск возникновения фурункулов?

Диабет;

некоторые лекарственные препараты;

ВИЧ;

заболевания кожи (псориаз, экзема, угри);

ожирение.

Чем опасен фурункул?

В центре фурункула всегда находится волос, а его мешочек тесно связан с кровеносными сосудами. Если неаккуратно выдавить гной, то бактерии могут попасть в кровь, что и приводит к заражению. Далее бактерии проникают к органам, которые начинают давать сбой. Самыми опасными считаются фурункулы в области "треугольника смерти".

"Треугольником смерти" называют ограниченное ртом, носом и носогубными складками место на лице человека, где кровоснабжение очень хорошо развито. В этой части лица расположено огромное множество сосудов венозной и артериальной сети, причем вены эти не имеют клапанов (в отличие от вен других частей тела). Таким образом, любая инфекция, которая может попасть в организм через "треугольник смерти", элементарно проникает в кавернозные синусы головного мозга, вызывая весьма серьезные осложнения и нередко гибель человека. Поэтому, если фурункул находится в области этого "треугольника смерти", нужно немедленно госпитализироваться, даже если нет температуры.

Когда еще идти к врачу?

Дома фурункул вообще не стоит трогать. Нужно обязательно сходить на прием к врачу, так как фурункул - это следствие более тяжелого заболевания и просто так он не появится. Нужно сдать общий клинический анализ крови и анализ крови на глюкозу, как минимум.

Другие поводы срочно идти к врачу:

лихорадка;

увеличение лимфатических узлов;

диаметр фурункула превышает 2-3 см, кожа очень горячая и красная;

очень сильная боль;

появление новых фурункулов.

Показания для госпитализации: фурункул в области "треугольника смерти" и развитие осложнений (лимфангит, лимфаденит, прогрессирующий тромбофлебит, сепсис, гнойный менингит).