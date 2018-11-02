Украшения как талисман: драгоценные камни для каждого знака Зодиака

Ах, как же женщины любят украшения, а уж если в огранке металла поблескивает драгоценный камень - тут точно не устоять! Но страсть к драгоценным камням - это вовсе не модное веяние. С древних времен люди изучали минералы, приписывая им определенные свойства. А в средние века впервые присвоили камням зодиакальные созвездия, пишет fabiosa.ru.
Мы предлагаем вам выбрать свой знак зодиака и узнать, украшения с какими камнями вам предпочтительнее носить.
Овен
Овны - деятельные и целеустремленные натуры. Этому знаку хорошо подойдут бриллиант, рубин, агат и горный хрусталь. Украшения с перечисленными камнями помогут целеустремленному Овну добиваться намеченных целей.
Тельцы
Тельцы - трудолюбивые семьянины, стремящиеся свой дом превратить в полную чашу. Им прекрасно подходит бирюза, содействующая в как делах бытовых, так и в делах любовных. Кроме того, Тельцы могут обратить внимание на изумруды, агат и малахит.
Близнецы
Близнецы умны и общительны, стремятся к саморазвитию и ищут в себе творческое начало. Этому знаку стоит обратить внимание на сердолик, который может оказаться помощником в творчестве. А цитрин поспособствует усидчивости.
Раки
Раки посторонним могут казаться сдержанными, но в душе — эмоциональные и чувственные натуры. Этому знаку стоит обратить внимание на лунный камень, способствующий поиску любви, и жемчуг, который укрепит отношения в браке. Также Ракам стоит обратить внимание на кошачий глаз.
Лев
Люди этого знака очень великодушны и щедры, если к ним относятся с должным уважением и почтением. И, конечно же, главным камнем этого знака является алмаз. Алмаз - камень королей и требует от носителя королевского благородства, чем, безусловно, обладают Львы. А еще этому знаку стоит обратить внимание на солнечный (желтый) топаз и янтарь.
Дева
Девы - прирожденные ученые и ответственные работники, стремящиеся к высоким постам. Для карьеристов прекрасно подойдет яшма, добавляющая обладателю уверенности в своих силах. Хризолит поможет избавить скрупулезных Дев от чрезмерной категоричности. А тигровый глаз защитит от беспричинной ревности.
Весы
Представители этого знака стремятся к гармонии во всем, при этом обладая стойким характером, и способны преодолеть любые трудности. Самым удачным камнем для этого знака может оказаться аквамарин. Он не только способствует плодотворной работе, но и укрепит отношения в семье. А лазурит поможет Весам реализовывать идеи.
Скорпион
Люди этого знака - бойцы по своему духу! Чтобы смягчить характер и выровнять отношения с окружающими, Скорпиону стоит обратить внимание на гематит. А красный гранат, символ любви, помогает обрести личное счастье. Кроме того, обратите внимание на коралл.
Стрельцы
Прирожденные лидеры, энергичные и уверенные в себе, представители этого знака никогда не останавливаются на чем-то одном, совмещая профессии и увлечения. Гранат - главный камень для Стрельца. Он защищает в путешествиях, способствует карьерному росту и поиску любви. Также обратите внимание на хризолит и бирюзу.
Козерог
Ответственность, стойкость и дисциплина - именно то, что Козероги ценят в людях. Козерогу стоит обратить внимание на рубин - этот камень благотворно влияет не только на дела рабочие, но и на дела семейные. Малахит поможет Козерогу укрепить здоровье, а опал в сложной ситуации не позволит опустить руки.
Водолей
Водолеи — фантазеры, склонные к творческой деятельности и готовые начать даже самый фантастический проект. Аметист добавит Водолеям целеустремленности, а циркон принесет вдохновение. Ну, а поиску любви поможет гранат.
Рыбы
Стремление помочь окружающим — в крови у представителей этого знака. Они - прекрасные психологи, педагоги и представители благотворительных организаций. Аметист зарядит Рыб положительной энергией, аквамарин добавит жизненной энергии, а лунный камень привлечет деньги. Ну а жемчуг - поможет в делах любовных.
Верите ли вы в силу камней?