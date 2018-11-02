Украшения как талисман: драгоценные камни для каждого знака Зодиака

Мы предлагаем вам выбрать свой знак зодиака и узнать, украшения с какими камнями вам предпочтительнее носить.

Овен

Овны - деятельные и целеустремленные натуры. Этому знаку хорошо подойдут бриллиант, рубин, агат и горный хрусталь. Украшения с перечисленными камнями помогут целеустремленному Овну добиваться намеченных целей.

Тельцы

Тельцы - трудолюбивые семьянины, стремящиеся свой дом превратить в полную чашу. Им прекрасно подходит бирюза, содействующая в как делах бытовых, так и в делах любовных. Кроме того, Тельцы могут обратить внимание на изумруды, агат и малахит.

Близнецы

Близнецы умны и общительны, стремятся к саморазвитию и ищут в себе творческое начало. Этому знаку стоит обратить внимание на сердолик, который может оказаться помощником в творчестве. А цитрин поспособствует усидчивости.

Раки

Раки посторонним могут казаться сдержанными, но в душе — эмоциональные и чувственные натуры. Этому знаку стоит обратить внимание на лунный камень, способствующий поиску любви, и жемчуг, который укрепит отношения в браке. Также Ракам стоит обратить внимание на кошачий глаз.

Лев

Люди этого знака очень великодушны и щедры, если к ним относятся с должным уважением и почтением. И, конечно же, главным камнем этого знака является алмаз. Алмаз - камень королей и требует от носителя королевского благородства, чем, безусловно, обладают Львы. А еще этому знаку стоит обратить внимание на солнечный (желтый) топаз и янтарь.

Дева

Девы - прирожденные ученые и ответственные работники, стремящиеся к высоким постам. Для карьеристов прекрасно подойдет яшма, добавляющая обладателю уверенности в своих силах. Хризолит поможет избавить скрупулезных Дев от чрезмерной категоричности. А тигровый глаз защитит от беспричинной ревности.

Весы

Представители этого знака стремятся к гармонии во всем, при этом обладая стойким характером, и способны преодолеть любые трудности. Самым удачным камнем для этого знака может оказаться аквамарин. Он не только способствует плодотворной работе, но и укрепит отношения в семье. А лазурит поможет Весам реализовывать идеи.

Скорпион

Люди этого знака - бойцы по своему духу! Чтобы смягчить характер и выровнять отношения с окружающими, Скорпиону стоит обратить внимание на гематит. А красный гранат, символ любви, помогает обрести личное счастье. Кроме того, обратите внимание на коралл.

Стрельцы

Прирожденные лидеры, энергичные и уверенные в себе, представители этого знака никогда не останавливаются на чем-то одном, совмещая профессии и увлечения. Гранат - главный камень для Стрельца. Он защищает в путешествиях, способствует карьерному росту и поиску любви. Также обратите внимание на хризолит и бирюзу.

Козерог

Ответственность, стойкость и дисциплина - именно то, что Козероги ценят в людях. Козерогу стоит обратить внимание на рубин - этот камень благотворно влияет не только на дела рабочие, но и на дела семейные. Малахит поможет Козерогу укрепить здоровье, а опал в сложной ситуации не позволит опустить руки.

Водолей

Водолеи — фантазеры, склонные к творческой деятельности и готовые начать даже самый фантастический проект. Аметист добавит Водолеям целеустремленности, а циркон принесет вдохновение. Ну, а поиску любви поможет гранат.

Рыбы

Стремление помочь окружающим — в крови у представителей этого знака. Они - прекрасные психологи, педагоги и представители благотворительных организаций. Аметист зарядит Рыб положительной энергией, аквамарин добавит жизненной энергии, а лунный камень привлечет деньги. Ну а жемчуг - поможет в делах любовных.