Шокирующие фото и видео! Женщине со шрамами на лице сделали изумительный макияж!

Некоторые мастера помады и кисти знают секреты использования косметики, чтобы превратить вас в другого человека. Мастер макияжа из Москвы, Гоар Аветисян, демонстрирует свое искусство в микроблоге в Instagram. Она настолько талантлива, что на ее страницу уже подписано 5,3 млн пользователей.

Самое главное в ее работе - это удивительное умение превращать любую женщину в королеву красоты. Она может справиться с любыми угрями на коже, с мешками под глазами, краснотой или асимметричными чертами лица.

Также с помощью своих профессиональных инструментов она может скрыть шрамы на лице.

Один из самых потрясающих мейкапов был сделан для 25-летней Джамили, чья кожа серьезно повреждена. На видео из Instagram прекрасно видно, что золотые руки Аветисян буквально создали новое лицо.

В комментарии к посту визажист объясняет, почему она хотела помочь девушке. Джамиля мечтает о собственной семье, но ей трудно создать прочные отношения. Мастер назвала ее "добрым, чувствительным, нежным, искренним" человеком, который заслуживает быть счастливой.

Пользователи соцсети были щедры на пожелания счастья молодой модели и не скупились на похвалы художнику за ее профессиональную работу.

Именно так она будет выглядеть на своей свадебной церемонии, которая наверняка состоится в ближайшем будущем!

Рубцы на лице можно скрыть косметикой. Несмотря на это, многим женщинам порой трудно принять себя такой, как есть, и чувствовать уверенность. Подобная проблема очень распространена во всем мире.

Тем не менее, важно согласиться с собой нынешней в том обличии, которое есть. Даже если оно отличается от общепринятых стандартов. Но это — ваша изюминка!