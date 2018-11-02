Что ваши любимые блюда могут рассказать о вашем характере? Мнение психолога

Оказывается, характер человека можно определить не только по его любимому цвету, музыке или фильмам, но и по еде в его тарелке!

"Благодаря нашим предпочтениям и выбору пищи, мы раскрываем внутренние мысли, чувства и желания, - говорит доктор Алан Хирш, невролог и психиатр, а также основатель Smell and Taste Treatment and Research Foundation в Чикаго. - Не будет преувеличением сказать, что продукты, которые мы выбираем, являются окном в наше бессознательное".

Хотите узнать, что ваши вкусовые предпочтения говорят о вас? Читайте дальше, чтобы узнать больше о связи между вашей личностью и любимыми блюдами.

"Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, кто ты"

Вы экстраверт или интроверт? Обожаете риск или консерватор? Удивительно, как много информации о человеке может дать еда, которую он предпочитает! Давайте узнаем больше.

1. Острая и пряная пища

Если вашим девизом является "Разве это еда, если губы не горят?", то, скорее всего, вам нравится "ходить по краю", согласно исследованию. Искатели острых ощущений также более страстны и склонны к флирту. В общем, любители красного перца — еще те адреналиновые наркоманы!

2. Сладости и шоколад

Согласно исследованию, опубликованному в журнале "Личность и социальная психология", люди, которые не могут отказаться от торта, конфет или других сладких продуктов, более склонны быть милыми, дружелюбными и заботливыми. Настоящие мачо и очень женственные представительницы прекрасного пола обожают шоколад!

3. Соленые продукты

Тяга к такой пище распространена среди тех, кто жаждет небольших вознаграждений и немедленного удовлетворения. Так что любители бочковых огурчиков и прочих солений являются конкурентоспособными и достойными противниками.

4. Углеводы-утешители

Любители макаронных изделий, хлеба и других быстрых углеводов могут быть чрезмерно осторожными и даже довольно пассивными в жизни. Они, как правило, не рискуют и не любят перемен. Но это не значит, что такие люди скучны: им просто удобнее знать свои границы и оставаться в них.

5. Хрустящие продукты

Орехи, чипсы и другие снеки просто обожают перфекционисты! Кроме того, что любители похрустеть часто являются общительными энтузиастами с отличным чувством юмора.

6. Пицца

А вот это - пища для самых настоящих экстравертов! Кроме того, сочетание жиров и простых углеводов заставляет мозг работать намного быстрее обычного. Только постарайтесь не злоупотреблять! Согласно исследованию, пицца может вызвать самое настоящее привыкание.

7. Очень кислые продукты

Если вы жить не можете без лимонов, то, скорее всего, очень разборчивы в выборе окружения, а также упрямы. По словам специалистов, толерантность к экстремально кислому вкусу указывает на предрасположенность к экспериментам и открытию новых переживаний.

8. Другие цитрусы (кисло-сладкий вкус)

Люди, которые обожают мандарины, апельсины и лаймы, могут подсознательно искать способ снижения тревоги и стресса. Известно, что запах цитрусовых оказывает успокаивающее влияние. Кроме того, считается, что они помогают повысить иммунитет, так что ваша тяга может быть вызвана подсознательной заботой о своем здоровье, даже если вы чувствуете себя превосходно.

9. Овощи и вегетарианская пища

Известный российский психолог Александр Макаров считает, что помидоры (в любом виде) предпочитают демократичные люди с широкой душой. Огурцы выбирают чувствительные натуры, а капусту и фасоль - осторожные. А вот вегетарианцы, по мнению ученого, отличаются не только уступчивостью, но и повышенной брезгливостью.

10. Экзотическая еда

Вкус к странным и необычным продуктам может указывать на то, что вы - гибкий человек, открытый для всего нового. Те, кто хочет "попробовать, чтобы узнать, понравится ли мне это", уверены в себе и рассматривают жизнь как большое приключение.