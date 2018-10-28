Финская журналистка заявила, что передача «Модный приговор» унижает женщин

Финская журналистка Черстин Крунвалль заявила, что российская передача "Модный приговор" унижает честь женщин обвинением их в недостаточно привлекательном виде. Об этом сообщает Yle.
По мнению Крунвалль, программа напоминает разбирательства в суде, где представительницы прекрасного пола представлены в роли осуждённых. Журналистка отметила, что все участницы проекта находятся в ущемлённом положении, ведь "женщина всегда не права — то есть она должна измениться".
Также Крунвалль обратила внимание на сексизм в передаче, поскольку главным недостатком женщин в ней является недовольство их супругов.
Она рассказала, что в Финляндии есть похожие шоу, однако их суть в том, чтобы участницы стали красивыми сами для себя. В России же эти преображения нужны якобы только для того, чтобы угождать мужчинам.