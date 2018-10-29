Стать матерью никогда не поздно: итальянка родила сына в 101 год

Божий дар

Незаконную и спорную хирургическую операцию проводили в одной из частных турецких клиник, где не действуют европейские законы, запрещающие трансплантацию яичников.

Анатолия заявила журналистам, что очень благодарна команде врачей, согласившихся провести операцию. Будучи глубоко верующей женщиной, она считает своего семнадцатого ребенка божьим благословением. Ведь в 48 лет врачи поставили Вартаделле страшный диагноз – рак яичников.

Несмотря на то что у итальянки уже было 16 детей, она посчитала эту болезнь божьим наказанием. Но теперь ее вера укрепилась еще больше, так как щедрый Господь вернул Вартаделле плодовитость. Рождение сына женщина считает доказательством божьей воли.

Комментарий доктора

Проводивший операцию врач Александро Пополиччи изначально поддерживал Анатолию. Естественно, он осознавал все риски, так как пациентке исполнился 101 год. Но окончательное решение доктор оставил за Вартаделлой.

Он считает, что никто не вправе осуждать женщину. Тем более теперь, когда операция прошла успешно, и итальянка родила здорового и красивого ребенка. Не иначе это был подарок от Бога.

Доктор разочарован в такой бурной и негативной реакции общественности. В этом мире очень много детей появляется на свет не запланированно. Отсюда и возникает такая переполненность детских домов. В случае с Анатолией ребенок желанный и будет расти с любящей матерью. Что же в этом может быть плохого?

Также Пополиччи отметил, что в отличие от Европы, операция по пересадке яичников абсолютно законна в Турции. Процедуру проводили несколько опытных хирургов под руководством Александро. Врач отметил, что для таких лет у пациентки отменное здоровье. Пополиччи предсказывает ей долгие годы жизни.

Анонимный отец

Муж Вертаделлы скончался еще в 1998 году. Поэтому для зачатия вдова нашла донора спермы в Интернете. 26-летний мужчина является католиком. Для набожной матери это было принципиально важно. Анатолия очень хотела, чтобы ее ребенок родился в союзе, освященном католической церковью. Она даже назвала его Франческо, в честь папы римского.

Вертаделла понимает греховный характер своего поступка, так как она не замужем за биологическим отцом и, естественно, он не будет принимать участие в жизни сына. В связи с этим женщина написала папе римскому письмо с покаянием. Она просит войти в ее положение и отпустить грех. Также новоиспеченная мама отметила, что до сих пор очень любит покойного мужа и желает оставаться вдовой. А семя молодого мужчины ей нужно было лишь для исполнения воли Господа.

Историческая справка