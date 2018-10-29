Восемь блюд Таллиннской недели ресторанов, которые следует попробовать

Сибас, запеченный в соли

Ресторан Gianni, TRW 2018, основное блюдо ужина

Это блюдо идеально вписывается в средиземноморскую атмосферу ресторана Gianni. Абсолютно незабываемым гастрономическое впечатление делает эффектная сервировка – сибаса подают целиком и прямо на глазах у клиента очищают его от соли, и отделяют филе от костей с использованием ложки и вилки. На гарнир к рыбе подается отличный овощной жюльен. Запеченный в соли сибас отличается настолько чистым вкусом, что практически не нуждается ни в каком усовершенствовании – его идеально дополняет классический соус цитронет из лимонного сока и оливкового масла.

Карамелизированный окорочок цесарки

Ресторан Salt, TRW 2018, основное блюдо ужина

Изюминку подаваемому на гарнир тыквенному крему придает нежный привкус апельсина и имбиря. Интересная комбинация – персики в двух разных маринадах. Кусочки кумквата не только дополняют соус, но и превосходно подчеркивают вкус звезды этого блюда – карамелизированный снаружи, но розоватый внутри окорочок цесарки или, как ее еще называют, жемчужной курицы.

Сливочный суп из лесных грибов с жареным фундуком и растительным маслом с черемшой

Ресторан «Leib Restoran», TRW 2018, закуска обеденного меню

Суп, который приглашает в прогулку по осеннему лесу! Украшением блюда служат кисловатые сливочные капельки нежно-желтого цвета, которые делают вкус супа более богатым и интенсивным. Отдельная похвала повару за использование в блюде грибов, которым богаты наши леса, но которые обычно не попадают на ресторанную кухню.

Сливочный сыр Rae Meierei с клубничным салатом и карамелизированным хлебом ресторана FARM

Ресторан FARM, TRW 2018, десерт обеденного меню

Сливочный сыр Rae Meierei подают на свежей гренке из хлеба FARM, а дополняет блюдо салат из свежей клубники. Этот десерт отличается оригинальным использованием продуктов и выходит за границы привычного десерта. Свежий базилик в клубничном салате – однозначно на своем месте!

Жареный осьминог

Horisont, TRW 2018, основное блюдо ужина

Превосходное блюда, в котором отражена международная атмосфера расположенного в отеле Swissôtel ресторана – осьминог, морской гребешок, обжаренный на гриле огурец, кумкват, острая цветная капуста в стиле кимчхи и соус из ракообразных с маракуйей. Гребешки поданы оригинально – их вкус и текстуру дополняют чипсы со вкусом гребешков же. Крайне удачное блюдо, которое ни в коем случае нельзя назвать скучным. Дополняет его великолепное обслуживание от главного сомелье ресторана Юри Вийталя и шеф-повара Марко Сымера.

Pad fakthong sai moo

Ресторан NOK NOK, TRW 2018, основное блюдо ужина

Шеф-повар ресторана Пенсири Паттаначенг улыбается каждому, кто проходит мимо ее кухни, и одновременно готовит национальные блюда своего родного Бангкока – жареную свинину с базиликом, чесноком и красным чили и тыквенный стир-фрай. В NOK NOK используются аутентичные тайские специи, несвойственные привычной нам кухне.

Сельдерей на гриле

ORE, TRW 2018, закуска обеденного меню

Кулинарный шедевр из скромного корневого сельдерея. Дуэт из запеченного солью корневого сельдерея на грушевом пюре и соуса сабайон с трюфельной пастой и коричневым маслом. Жюс из овощей и грибов обладает интенсивным, глубоким, нежным вкусом. Великолепное вкусное веганское блюдо, прекрасная иллюстрация растущего в нашей стране тренда по обогащению вкуса простых продуктов.

Плотва

Ресторан Ö, TRW 2018, закуска ужина

Эта незаслуженно позабытая рыба делает впечатляющий камбэк в ресторане Ö! Небольшая, но выдающаяся рыбка, которую шеф-повар Мартин Мейкас помнит по своему детству, на тарелку попадает в виде маринованного тартара, а компанию ей составляют крем из черного хлеба и простокваша. На вкус – как нетронутая эстонская природа и настоящий хлеб, а также жюс из бульона, приготовленного из рыбных брюшек. Прекрасную пару этому блюду составит пиво Sauna Session от пивоварни Tanker.