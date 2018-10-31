ЭКСКЛЮЗИВ: как эстонские дети школы MAXMODA на одной сцене с детьми Киркорова в Москве сияли

Показ мэтра был посвящен 30-летию Дома моды. Свои коллекции в рамках Недели моды также представили: Rivalli/Vesna, Miss Dm, DNK-Russia, Alena Nega, Анастасия Кучугова, Art Fashion By Anj.Kids, Ирина Шарлау, Choupette и Pablosky, Стилист Юлия Иванова в сотрудничестве с ТМ Endea, Manzari, Pure Soul, V&L Fashion Platforma, Russian Designers For Kids, Olga Grinyk By Lama, Gera Scandal, La Redoute, Lana2rockfashion; Vadim Merlis, Julia Asutina, L’enfant Royal и Seraphima Fashion, Leka, Alisia Fiory, «K.C.Dress» By Kibovskaya, George Black, Lisa Romanyuk, Светлана Евстигнеева, Teplitskaya Design, Maria Shosheva, Ilya Shiyan.

В этом году официально была приглашена группа из Таллинна, Школа моды и танца MAXMODA, чтобы принять участие в показах коллекций брендов «L’enfant Royal и Seraphima Fashion».

Seraphima Fashion – российский бренд. Платья ручной работы с шикарным кружевом, украшенные камнями Swarovski, которые совмещают в себе современный стиль и элегантность русской эпохи. Платья Seraphima в каждой девочке, девушке, женщине подчеркнут в первую очередь природную красоту, выдвинув на первый план достоинство и элегантность. Большинство платьев Seraphima Fashion многофункциональны: их можно носить как на праздник, так и в повседневной жизни. Первая коллекция, которая будет представлена на Estet Fashion Week, так и называется «With Love By Seraphima». Партнер показа - продюсерский центр Moscow Dreams.

«Конечно, для нас это был огромный опыт, как для участников. Уровень таких серьёзных мероприятий «зашкаливает», если можно так сказать: организация, подготовка, сама, непосредственно работа, все это – никак нельзя сравнивать с тем, что проходит, например, на Таллиннской Неделе Моды. Мы говорим, разумеется, о уровне самого мероприятия. К тому же, хочется отметить, что «Высокую моду» в Прибалтике не создают, как, почему-то принято считать. К сожалению, у нас не принято воспринимать критику, и, складывается впечатление, что на своих амбициях, некоторые эстонские дизайнеры устраивают между собой некий баттл, кто и как сотворит «ужаснее». Что можно было заметить из последних показов Таллиннской Недели моды осенью», - рассказывает директор школы и художник-модельер, Максим Хлебников (Эстония).

Здесь же все работают в тандеме, проходят трудности и препятствия, поскольку конкуренция огромная. И это понятно. Участники нашей школы получили школу профессионального уровня: они увидели жизнь за кулисами: стилисты, парикмахеры, звёзды российского шоу-бизнеса (Филипп Киркоров с детьми Аллой-Викторией и Мартином, Сергей Жуков и Регина Бур с дочкой, Жасмин с дочкой Маргаритой Шор, Виталий Гогунский с женой Ириной и дочкой Миланой, Ксения Бородина с дочерьми Марусей и Теей и так далее). Какая многочасовая работа ведется для подготовки моделей, чтобы они вышли на секунды на главный подиум страны, продемонстрировать наряды от кутюр.

«Я говорю всегда своим ученикам, что мы должны извлекать из всего лучшее, а лучшее это - опыт», - сказал Максим Хлебников.

ФОТОГРАФ: ИНГА ТВЕРДОВА (INGA TVERDOVA)