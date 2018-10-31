Вот он - простой яичный супчик за десять минут! (видео + рецепт приготовления)
31 октября 2018, 17:03
Яичный суп – это вкусное блюдо, которое можно сделать в короткие сроки!
Об этом рецепте слышали не так много людей, но на самом деле он является уникальным вариантом для кухни! Пишет Hlebosoul.ru.
Данный рецепт может сделать АБСОЛЮТНО любой человек, приготовление в среднем занимает 10 минут!
Готовить лучше в глубокой сковороде.
Чтобы правильно подобрать количество ингредиентов, рассчитывайте, что 1 стакан воды будет равен 1 ингредиенту.
Смотрите видеорецепт: