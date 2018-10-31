Чт, 1.11.2018
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  • Вот он - простой яичный супчик за десять минут! (видео + рецепт приготовления)

Вот он - простой яичный супчик за десять минут! (видео + рецепт приготовления)

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ФОТО: Скриншот видео Youtube

Яичный суп – это вкусное блюдо, которое можно сделать в короткие сроки!

Об этом рецепте слышали не так много людей, но на самом деле он является уникальным вариантом для кухни! Пишет Hlebosoul.ru.

Данный рецепт может сделать АБСОЛЮТНО любой человек, приготовление в среднем занимает 10 минут!

Готовить лучше в глубокой сковороде.

Чтобы правильно подобрать количество ингредиентов, рассчитывайте, что 1 стакан воды будет равен 1 ингредиенту.

  •       3 помидора;
  •       3 яйца;
  •       2-3 зубчика чеснока;
  •       Лук 20 гр.;
  •       Соль;
  •       Перец;
  •       Масло.

Смотрите видеорецепт:

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