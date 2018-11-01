«Вентиляцию легких делали на коленях, на полу в туалете»: главврач рассказала о гибели беременной в России

Корреспонденты NGS55.RU побывали в гинекологической больнице на улице 22-го Партсъезда (Екатеринбург, Омск), где неделю назад от тромбоэмболии умерла 25-летняя омичка на третьем месяце беременности. Всего за несколько минут до потери сознания она сказала по телефону родителям, что у неё всё хорошо. О том, почему в этом медучреждении нет типовых бланков о смерти пациентов и почему женщина умерла через несколько часов после поступления, рассказала главный врач больницы Галина Степанова.

— Расскажите, как это произошло.

— Женщина поступила вечером, в половине пятого, с жалобой на боли внизу живота и рвоту — до десяти раз в сутки на протяжении десяти дней. Из-за рвоты у нее было сильное обезвоживание, изменился состав крови. Прежде всего мы начали восполнять объёмы — вы даже в фильмах это видите: первое, что делается при всех дорожно-транспортных происшествиях при потере крови — ставится система с физраствором, чтобы сердце не остановилось. Это был первый этап.

Далее. УЗИ показало угрозу выкидыша из-за повышенного тонуса. Назначили гормональный препарат «Утрожестан» в свечах. Но женщина не успела его принять — он так и остался лежать на её тумбочке. Другого вмешательства не предполагалось — на тот момент просто не было таких сведений. Было ли у неё какое-то заболевание, мы не знаем. Врачам сказала, что у неё гастрит. Всё.

— То есть её состояние не вызывало подозрений?

— Система закончилась без пятнадцати восемь. После системы женщина нормально себя чувствовала — это подтверждают и сотрудники, и пациентки, лежавшие с ней в палате. Просто в это время дежурные врачи проводят вечерний обход. Когда наш дежурный врач зашла в 508 кабинет во время обхода, девочка стелила постель. Как и все, сказала: всё нормально. Врач пошла дальше по палатам. Потом и родственники говорили: «Мы же с ней вот по телефону общались, она говорила, что всё хорошо»…

— Получается, приступ начался внезапно?

— Она пошла в туалет. Там поставила анализ мочи в специальный контейнер. А затем, по всей видимости, осела на пол — у неё на теле не было ушибов, повреждений… Одна из пациенток зашла в туалет, увидела ее и позвала санитарку. Врачи, которые были в больнице, — три акушера-гинеколога, два анестезиолога-реаниматолога, врач УЗИ, врач клинической лабораторной диагностики… Кабинет одного из анестезиологов располагается через две двери от туалета.

— По версии пациенток-очевидцев, они сами бегали по этажу и долго искали врачей.

— А где в это время вообще могли быть врачи? Куда бы они ушли во время обхода? Через пять минут она уже была заинтубирована (начата искусственная вентиляция лёгких — прим. ред.), введены все лекарства, какие положены. Дальше помощь уже оказывалась в реанимационном отделении.