«Вентиляцию легких делали на коленях, на полу в туалете»: главврач рассказала о гибели беременной в России

Приступ произошёл внезапно – врач до сих пор не знает, почему у женщины появилось столько тромбов.
Корреспонденты NGS55.RU побывали в гинекологической больнице на улице 22-го Партсъезда (Екатеринбург, Омск), где неделю назад от тромбоэмболии умерла 25-летняя омичка на третьем месяце беременности. Всего за несколько минут до потери сознания она сказала по телефону родителям, что у неё всё хорошо. О том, почему в этом медучреждении нет типовых бланков о смерти пациентов и почему женщина умерла через несколько часов после поступления, рассказала главный врач больницы Галина Степанова.
— Расскажите, как это произошло.
— Женщина поступила вечером, в половине пятого, с жалобой на боли внизу живота и рвоту — до десяти раз в сутки на протяжении десяти дней. Из-за рвоты у нее было сильное обезвоживание, изменился состав крови. Прежде всего мы начали восполнять объёмы — вы даже в фильмах это видите: первое, что делается при всех дорожно-транспортных происшествиях при потере крови — ставится система с физраствором, чтобы сердце не остановилось. Это был первый этап.
Далее. УЗИ показало угрозу выкидыша из-за повышенного тонуса. Назначили гормональный препарат «Утрожестан» в свечах. Но женщина не успела его принять — он так и остался лежать на её тумбочке. Другого вмешательства не предполагалось — на тот момент просто не было таких сведений. Было ли у неё какое-то заболевание, мы не знаем. Врачам сказала, что у неё гастрит. Всё.
— То есть её состояние не вызывало подозрений?
— Система закончилась без пятнадцати восемь. После системы женщина нормально себя чувствовала — это подтверждают и сотрудники, и пациентки, лежавшие с ней в палате. Просто в это время дежурные врачи проводят вечерний обход. Когда наш дежурный врач зашла в 508 кабинет во время обхода, девочка стелила постель. Как и все, сказала: всё нормально. Врач пошла дальше по палатам. Потом и родственники говорили: «Мы же с ней вот по телефону общались, она говорила, что всё хорошо»…
— Получается, приступ начался внезапно?
— Она пошла в туалет. Там поставила анализ мочи в специальный контейнер. А затем, по всей видимости, осела на пол — у неё на теле не было ушибов, повреждений… Одна из пациенток зашла в туалет, увидела ее и позвала санитарку. Врачи, которые были в больнице, — три акушера-гинеколога, два анестезиолога-реаниматолога, врач УЗИ, врач клинической лабораторной диагностики… Кабинет одного из анестезиологов располагается через две двери от туалета.
— По версии пациенток-очевидцев, они сами бегали по этажу и долго искали врачей.
— А где в это время вообще могли быть врачи? Куда бы они ушли во время обхода? Через пять минут она уже была заинтубирована (начата искусственная вентиляция лёгких — прим. ред.), введены все лекарства, какие положены. Дальше помощь уже оказывалась в реанимационном отделении.
Меня в этот момент на работе не было. Живу недалеко, вечером звонок: «Галина Васильевна, тяжёлая пациентка». Я — пулей. Когда прибежала, она была уже в реанимации — в той же одежде... Сердце уже не билось. Врачи в шоке — на полу в туалете на коленях интубировали, массаж сердца делали, потом транспортировали… Поэтому я даже не сразу смогла понять, откуда взялась эта женщина и почему она умерла.
— У вас нечасто умирают?
Галина Степанова на секунду замирает.
— Я сейчас не вспомню, когда у нас в последний раз умирали. У нас даже типового бланка о смерти нет... У нас это событие из ряда вон. Я работаю в нашем стационаре 38 лет — ни разу не было тромбоэмболических осложнений. А тут — поступила в половине пятого вечера, а в восемь часов приступ... При том, что пролечиваем до десяти тысяч пациенток в год.
— Родственники говорили, что вы не пропустили к телу девушки её маму.
— Мы все у меня в кабинете собрались, я всех заведующих из дома вызвала. Мама женщины… в каком состоянии после такого она ещё могла быть? Её муж лично по телефону попросил меня: пожалуйста, мою жену к дочери не пускайте. Затем приехал муж умершей. Ни слова не сказал. Потом попросил пустить его к ней. Конечно, мы дали ему проститься. И отец женщины со мной регулярно разговаривает — последний раз мне звонил вчера…
— По информации из соцсетей, родственники хотели подавать на больницу в суд.
— Мы очень переживаем и глубоко сочувствуем родственникам. Говорят, где-то про моё давление просочилось, кто-то как-то узнал...
— Это я написал, мы с вами вчера по телефону разговаривали.
— Да? Знаете, вся больница переживает настолько… Многие в себя до сих пор прийти не могут. Похоронить своего ребёнка — это ужасно. Но встречаются и такие заболевания.