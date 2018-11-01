Не отходя от кассы: женщина родила посреди магазина (ВИДЕО)

На видео, которое было опубликовано на YouTube, видно, как беременная женщина подходит к кассе, начинает выкладывать покупки на ленту и в этот момент неожиданно хватается за живот. По словам соседей по очереди, женщина даже не просила о помощи. Только тихо сообщила, что процесс пошел.

Сотрудники магазина тут же позвонили в скорую. Однако торопливый малыш появился на свет еще до приезда врачей. Причем пока женщина рожала, на соседних кассах люди продолжали оплачивать покупки.