Собака-талисман для каждого знака зодиака

Овен - Шотландский терьер

Рассудительная маленькая собачка, на удивление, обладает несгибаемой силой воли и поразительной смелостью. А достоинству, с которым шотландцы несут себя, можно только позавидовать! Они отлично понимают разницу между похвалой и критикой, поэтому в общении с ними следует крайне осторожно подбирать слова.

Телец - Далматинец

Общительные и дружелюбные, эти собаки всегда ищут выход для физической активности. Им скучно сидеть на одном месте, поэтому приобщаются к любым походам и, уж тем более, к играм с детьми. Но пятнистые красавцы все-таки достаточно упрямы, и стоит иногда проявлять характер, чтобы добиться от них желаемого!

Близнецы - Мопс

Всегда рады встрече и прекрасно ладят с окружающими! Готовы к активной игре, но и любят вкусно покушать. Мопсики ласковы и наслаждаются знаками внимания, даже могут приревновать! Забавные и шебушные, эти собачки... все-таки предпочитают сладко вздремнуть, когда получат достаточную порцию эмоций!

Рак - Кокер-спаниель

Собака-оптимист, готовая к приключениям! С радостью составит компанию на прогулке в парке или за городом. Готовы к общению с любыми животными, даже с кошками! Тем не менее, кокер-спаниель очень привязан к своей семье, любит каждого ее члена, и долгая разлука с близкими переносится очень тяжело.

Лев - Ши-тцу

Маленькие гордецы предпочитают быть в центре внимания, обожают сидеть на руках и слушать комплименты! При этом любят играть, общительны и доверчивы. Но не стоит их обижать! Ши-тцу - собачки с чувством собственного достоинства, и за нелестное слово придется потом очень долго извиняться.

Девы - Шарпей

Если нужно обучиться чему-то новому - шарпеи только за всеми четырьмя лапами! Но характер у этих собак очень независимый, и, чтобы добиться их уважения, следует потрудиться. Шарпеи не сомневаются в своей авторитетности, но все же приветливы с незнакомцами и преданы тем, кто заслужил их благосклонность.

Весы - Немецкая овчарка

Смелые и решительные - эти собаки не зря становятся героями приключенческих фильмов! Верный и преданный друг, на которого можно положиться в любой ситуации. Но не стоит надолго оставлять овчарку в одиночестве - какое бы впечатление не производила эта храбрая собака, все же она очень тоскует без теплого общения!

Скорпион - Питбуль

Ну, кто на новенького?.. Но это только в случае, если того требуют обстоятельства. А в семейном кругу питбуль - отличный компаньон, верный и преданный своим друзьям и близким. Стоит узнать питбуля получше - и любому трудно будет устоять перед его жизнерадостностью и активной позицией!

Стрелец - Такса

О, этот юркий и активный песик опять встрял в какие-то приключения! Охотно пользуется всем, что дает ему жизнь и активно принимает участие в любых мероприятиях. Да, дрессировке таксы поддаются с трудом, но харизма с лихвой компенсирует нежелание выполнять команды. Таксе можно простить все, что угодно!

Козерог - Ротвейлер

Быстро обучаются и любят физические нагрузки. Эти собаки не лежат без дела, а всегда чем-то заняты, подыскивая способы выплеснуть накопившуюся энергию. Выносливые и смелые, они сделают все, чтобы защитить близких! А вот посторонних подпускают к себе неохотно. Узкий круг из членов семьи, кому эти собаки могут доверять, - это все, что нужно ротвейлеру!

Водолей - Золотистый ретривер

Вряд ли в мире существуют собаки, добрее этой породы! Ретриверы предпочтут подружиться с незнакомцем, чем облаивать его. Но это вовсе не значит, что они глупы или безрассудны - высокий интеллект способствует любому обучению. Только зло эти собаки не приемлют ни в каком проявлении!

Рыбы - Колли

Колли - это собаки-компаньоны, которые не только способны к обучению, но и умеют слушать. Ласковые и добрые, они как будто проникаются ситуацией и прекрасно чувствуют себя в семейном кругу, отлично общаясь с детьми. Но и им необходима забота - без должного внимания колли могут удивить своенравным характером!