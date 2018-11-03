Пара решила изменить внешность перед свадьбой и обратилась к стилистам. Шокирующий результат!

В обычной жизни пара не обращает внимания на свой внешний вид. Стейси не делает прическу, а просто собирает волосы в "хвостик". Брэндон отрастил длинную бороду, чтобы не бриться. В одежде оба непритязательны, предпочитают джинсы, толстовки, камуфляж и все практичное, что не стесняет на охоте и рыбалке, в поездках.

Лишь приближение торжественного события заставило их задуматься, в чем же идти к алтарю. Они стали героями шоу Rachael Ray, где ими занялся стилист Кейн Дуглас. Когда преображенная пара появилась в студии, трудно было сдержать возгласы удивления.

Но больше всех были поражены Стейси и Брэндон! Они себя такими точно никогда не видели. Стилисты, визажисты, парикмахеры потрудились на славу: мужчине сбрили бороду, и он буквально помолодел, женщине сделали очаровательную прическу и облачили в элегантный костюм.

Взволнованный Кейн Дуглас признался, что это была очень запоминающаяся работа, так как ранее ему не доводилось делать подобные макияжи.

Еще одно удивительное преображение произошло на этом же шоу с парой, которая сначала потеряла 136 кг лишнего веса на двоих. За проделанную огромную работу они были вознаграждены прекрасным макияжем от профессиональных стилистов.