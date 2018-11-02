Модные показы, вкусный ужин и вечеринка до утра! Скоро в Таллинне пройдет самое гламурное мероприятие осени

Гости мероприятия, как всегда, будут приятно удивлены не только модными показами от именитых эстонских и зарубежных дизайнеров, но и масштабной развлекательной шоу-программой, которая в этот раз станет еще более впечатляющей, чем прежде.

Также в этот раз на мероприятие будет создана зона шоурума, что позволит гостям более внимательно познакомиться с новыми коллекциями не только от дизайнеров, но и от спонсоров мероприятия.

Шеф-повар Restaurant Monaco порадует гостей незабываемым A la Carte ужином из трех подходов, и по совету сомелье от Bestwine специально к каждому подходу еды будут подобраны вина.

В рамках праздничной шоу-программы выступит джазовая певица София Рубина, и харизматичный саксофонист Хенри Арукюла, который зарядит публику своим позитивом и невероятной энергетикой. На этот раз VIP GUEST мероприятия - Алиса Толкачева. Алиса является одним из ведущих кутюрье российского шоу бизнеса и встреча с ней оставит только яркие впечатления.

На мероприятии будут продемонстрированы новые коллекции одежды от эстонского бренда MaiaM, от бутика Gallery Fashion Showroom будет представлена одежда Pret-a-Parter от известных итальянских брендов совместно с ювелирными украшениями сети магазинов Glanz & Glamuur.

Закроет мероприятие afterparty в ночном клубе Teater, куда доставит Bongo Takso всех желающих гостей для продолжения вечера под музыку одного из известных столичных DJ.

Ведущие вечера: стилист, телеведущий Анатолий Эйн и обворожительная Марью Карин.

Свое мастерство по прическам покажет стилист - парикмахер, многократный призер международных конкурсов Оксана Линде, а за макияж отвечают ведущие визажисты Эстонии и основатели GlamEst make-up School: Меэлис Крик и Анна Изотова.

Организаторы проекта Fashion Showcase, Елена Малиш и Анастасия Балак, советуют своевременно позаботиться о приобретении билетов, так как ажиотаж и интерес к мероприятию очень велик и уже не впервой получается так, что за несколько дней до мероприятия свободных мест нет.

Мероприятие будет проходить в открытом формате, путем предоплаты и бронирования стола.

Стоимость билета 89€.

В цену билета входит:

- приветственный напиток

- А la Carte ужин из трех позиций от шеф-повара Restaurant Monaco

- бокал вина к каждому подходу еды, кофе или чай, вода

- развлекательная шоу-программа с участием джазовой певицы Софии Рубиной и виртуозом саксофонистом Хенри Арукюла

- модные показы дизайнерской одежды и аксессуаров от эстонских и зарубежных дизайнеров

- знакомства, встречи, общения, фотосессии с известными людьми

- участие в масштабной лотереи, где разыгрываются шикарные подарки от всех участников и спонсоров мероприятия

- бесплатный трансфер от Restaurant Monaco до ресторана клуба Teater

- Afterparty в клубе Teater до утра с одним из известных столичных DJ.

Мероприятие проходит на русском и эстонском языке.

Спонсоры мероприятия Autumn Fashion Showcase 2018: Bestwine, GlamEst make-up School, Kanga Boutique Avantgard, Nordic Hotel Forum, Permanent Make-up by Jevgenia Tsarenko, Prindi.me, Marju Karin Ilukabinet, LaserMed, BongoTakso, Oxynergy Paris, Crescina.