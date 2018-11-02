Конкурс за свой счет: продюсер обирала и обманывала эстонских красавиц

День знакомства с Эрби проклинают и пытаются забыть как страшный сон конкурсантки, родители детей, и даже бывшие партнеры. «Инсайт» вышел на трех молодых женщин, пострадавших от действий Эрби.

По их словам, Эрби спустя какое-то время сама взялась за отправку конкурсанток на международные конкурсы, поначалу выдавая себя за последовательницу Тийны Янтсон. Та, якобы, уже в возрасте и отошла от дел, пишет ETV+.

«Она искала участниц, которые финансово благополучные. Это мы уже потом поняли, почему», - вспоминает одна из них, Людмила Карпикова.

«Я думаю, что она ищет таких детей, родителей и людей, которых без конца можно доить», - говорит Анна Микконен.

Участие в международном конкурсе оказалось отнюдь не бесплатным: 1200 - 1400 евро. Оплата вперед.

Деньги переводили на счет фирмы Эрби Showtime International. Плата содержала не только стоимость членского взноса, но и комиссию.

«Комиссия данного директора в три раза, а иногда и больше превышала на самом деле стоимость всех этих конкурсов», - признается Карпикова, отмечая, что обещанной за эти деньги подготовки к конкурсу не было практически никакой.

Однако огромная плата за отсутствующую подготовку - не основная причина, почему женщины считают Ирени Эрби обманщицей и мошенницей.