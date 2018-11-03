Вс, 4.11.2018
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  • Тренд 2019 года — максимально объемные и воздушные рукава (Фото)

Тренд 2019 года — максимально объемные и воздушные рукава (Фото)

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Девушка в платье. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Райго Паюла, BALTIKA

Когда мы интересуемся модными тенденциями, то часто хотим узнать, на какой цвет и принт нам стоит обращать внимание. Покупая вещи стильного в новом сезоне оттенка, мы хотим быть в тренде. Но не нужно забывать также о фасоне. К примеру, обратите внимание на форму рукавов, которую представили всемирно известные дизайнеры в своих коллекциях 2019 года.

Объемные и воздушные рукава возвращаются в моду, пишет fabiosa.ru. Мы подготовили для вас примеры, которыми вы можете вдохновиться.

Объемные рукава

В офис лучше всего надеть блузу с объемными рукавами. Поверх - сарафан.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Лиловый не выходит из моды уже несколько сезонов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

А вот еще одна идея для офисного лука с акцентом на рукава.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Еще одна модная интерпретация.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Свободная рубашка с вышивкой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Черный всегда в моде.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Нежность.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Для выхода в свет можно подобрать шелковую блузу с рукавами-воланами.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

В холодную пору лучше всего надеть свитер. Очень выгодно смотрятся такие рукава на изделиях с крупной вязкой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Кто сказал, что серый - скучно?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Как насчёт пальто с акцентом на рукавах? Выглядит очень стильно.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Вот еще несколько идей для вдохновения.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Сохраняйте эти идеи себе, чтобы в новом сезоне быть самой модной. Вдохновляемся сами и делимся с подругами! А вам нравится акцент на рукавах?

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