Тренд 2019 года — максимально объемные и воздушные рукава (Фото)

Когда мы интересуемся модными тенденциями, то часто хотим узнать, на какой цвет и принт нам стоит обращать внимание. Покупая вещи стильного в новом сезоне оттенка, мы хотим быть в тренде. Но не нужно забывать также о фасоне. К примеру, обратите внимание на форму рукавов, которую представили всемирно известные дизайнеры в своих коллекциях 2019 года.
Объемные и воздушные рукава возвращаются в моду, пишет fabiosa.ru. Мы подготовили для вас примеры, которыми вы можете вдохновиться.
Объемные рукава
В офис лучше всего надеть блузу с объемными рукавами. Поверх - сарафан.
Лиловый не выходит из моды уже несколько сезонов.
А вот еще одна идея для офисного лука с акцентом на рукава.
Еще одна модная интерпретация.
Свободная рубашка с вышивкой.
Черный всегда в моде.
Нежность.
Для выхода в свет можно подобрать шелковую блузу с рукавами-воланами.
В холодную пору лучше всего надеть свитер. Очень выгодно смотрятся такие рукава на изделиях с крупной вязкой.
Кто сказал, что серый - скучно?
Как насчёт пальто с акцентом на рукавах? Выглядит очень стильно.
Вот еще несколько идей для вдохновения.