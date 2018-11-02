Раскрыта смертельная опасность салонов красоты

Парикмахер обязан тщательно мыть руки перед началом процедуры, а также проводить дезинфекцию инструментов после каждого клиента. В противном случае появляется риск распространения гепатитов, ВИЧ-инфекции, туберкулеза, грибковых заболеваний и других инфекций, пишет Lenta.ru.

Каждому посетителю парикмахер должен предоставить свежее белье: одноразовые шапочки, накидки, салфетки.

У любого сотрудника должна быть личная медицинская книжка с результатами обследований, а все парфюмерно-косметические средства должны иметь сертификаты соответствия и перевод потребительской информации на русский язык.

Все процедуры, в ходе которых могут появиться повреждения кожных покровов (маникюр и педикюр), проводятся с применением стерильных инструментов и материалов.

Подкладываемая под ногу во время педикюра подушка должна быть покрыта клеенчатым чехлом, который после каждого использования нужно протирать дезинфицирующим раствором. То же самое касается ванны для ног и ванночки для рук.