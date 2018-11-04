Полезный лайфхак: как подарить старым колготкам новую жизнь!

Как применить старые колготки в быту

1. Средство от моли

Отрежьте часть колготок, сшейте или завяжите их с одной стороны. Всыпьте в получившийся мешочек сушеную лаванду. Можно капнуть несколько капель эфирного масла эвкалипта или мяты на нее. Завяжите с другой стороны.

2. Насадка на пылесос

Если вы потеряли какую-то мелкую вещь, ее можно найти с помощью пылесоса и ткани. Отрезаете кусочек от капроновых колгот, надеваете его на трубу и закрепляете резинкой.

3. Подставка для кисточки

Закрепляете колготки на открытой банке с краской, как на фото, резинкой. Теперь можете класть на них кисточку и снимать о них излишки краски.

Ещё один способ: банку с краской перед закрытием крышкой в один слой накройте колготками. В итоге пленка на краске не появится﻿.

4. Нить

Из колготок получается очень прочная нить. Ее можно использовать для перевязывания мешков. Также на даче ею можно подвязывать растения.

5. Чехол для веника

Чтобы веник прослужил подольше, для него можно сделать чехол из колготок.

Дополнительные способы использования колготок повторно

Вот как колготки можно использовать повторно:

Сетка для хранения лука. Декоративные рамки. Коврик для ванной. Тряпка для полировки мебели. Резинка для волос. Мешок для мелких игрушек.