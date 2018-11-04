От депрессии — до употребления наркотиков и самоубийства: страшные последствия травли

Буллинг касается не только детей и родителей — он затрагивает наше общество в целом. Конечно, условия, в которых растёт ребёнок, во многом влияют на его шансы стать объектом травли или самим обидчиком. Однако недавние исследования показывают, что практически каждый может стать жертвой буллинга. Вот почему данная проблема касается всех, особенно учитывая страшные последствия травли детей, в том числе массовые убийства, суицид и злоупотребление психотропными веществами. Зная, к чему могут привести издевательства, вам будет легче понять, чем вы можете помочь ребёнку при необходимости.

Последствия травли: всё, что вам нужно знать

Влияние издевательств на детей может иметь как краткосрочный, так и долгосрочный характер. Кроме того, последствия буллинга можно разделить на две категории: физические и психологические. От чего же именно может страдать ребёнок, ставший жертвой травли?

Краткосрочные последствия издевательств:

снижение успеваемости в школе;

проблемы со сном;

более высокий риск заболевания;

энурез;

нарушения питания;

социальная изоляция;

телесные повреждения (включая травмы головы, повреждение внутренних органов, переломы, вывихи и т. д.);

склонность к членовредительству;

психосоматические симптомы (головные боли, боли в животе и другие жалобы без очевидных медицинских причин).

Долгосрочные последствия издевательств:

хроническая депрессия и апатия (потеря интереса к вещам, которые раньше приносили радость);

суицидальные наклонности;

приступы тревоги;

злоупотребление алкоголем или наркотиками;

проблемы с доверием или трудности в общении;

психосоматические расстройства.

Без своевременного вмешательства любой ребёнок, ставший жертвой буллинга, может начать испытывать один или несколько из перечисленных симптомов. Проблема заключается в том, что последствия травли крайне трудно выявить, особенно психологические. Заметить физические также бывает непросто, поскольку из-за чувства стыда ребёнок может носить длинную одежду, пытаясь скрыть синяки и порезы на теле.

Сочетание обеих категорий может привести к печальным последствиям, включая массовые убийства ради мести, совершение суицида из-за тяжелой депрессии и апатии, передозировки наркотиков и других причин.

Последствия киберзапугивания

С развитием технологий этот вид травли быстро стал распространённым явлением, а также самой жестокой формой буллинга, которая зачастую оказывает ещё большее влияние на детей из-за того, что может длиться сутками напролёт. Киберзапугивание может привести к тем же последствиям, что и обычный буллинг: депрессия, суицидальные наклонности, злоупотребление психотропными веществами, апатия и т. д.

Сегодня виртуальная жизнь для наших детей стала более важной, чем реальная. Это явление приводит к чрезвычайно опасным изменениям в психике ребёнка. Они начинают недооценивать жизнь. Именно поэтому родители обязаны следить за тем, чтобы дети понимали, что они имеют право на безопасное существование.

Последствия травли для обидчиков

Несмотря на всё вышесказанное, не нужно забывать, что школьные хулиганы также страдают от определённых последствий буллинга. В большинстве случаев они имеют место, поскольку обидчики не различают границы допустимого социального поведения.

Последствия травли для хулиганов:

злоупотребление алкоголем или наркотиками;

склонность к вандализму и насилию;

уход из школы;

раннее начало половой жизни и более высокие риски ЗППП;

привлечение к уголовной ответственности в зрелом возрасте;

жестокость по отношению к своим партнёрам, домашним животным и даже детям.

Взрослые должны понимать, что дети становятся хулиганами не без причины. Даже если они издеваются над сверстниками ради забавы или самоутверждения, всегда существует первопричина такого поведения. Это может быть насилие в семье или родители-наркоманы. Поэтому, вместо того, чтобы клеймить хулиганов (что только усугубит последствия), важно понять их мотивы и попытаться помочь.