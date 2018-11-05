Три популярные салонные процедуры, которые в перспективе могут нанести вред

Три популярные салонные процедуры, к выполнению которых стоит подойти со всей серьезностью.

1. Увеличение губ

Не будем заострять внимание на том, что к поиску косметолога нужно подойти с особой тщательностью. Вам не только должны понравиться его работы, не забудьте поинтересоваться, есть ли у специалиста высшее медицинское образование.

При правильном подходе процедура увеличения губ может пойти женщине только на пользу. С помощью препаратов гиалуроновой кислоты можно визуально скрыть асимметрию, добавить объема верхней губе, сбалансировать пропорции лица. Грамотный врач проведет процедуру так, что она украсит пациентку, но не будет видна всем. "Вареники" на лице – уже прошлый век!

Почему вводить гиалуроновую кислоту в губы стоит только по показаниям? Введенная гиалуроновая кислота – инородное тело для организма, который может ее "не принять". Начинается миграция геля в тканях, его уплотнение или выпячивание. Возникают гранулемы (мелкие узелки под кожей), фиброз (уплотнения).

При прощупывании губ после введения препарата пациентки отмечают "комочки". Если процедура проведена правильно, через 1-2 месяца от них не остается и следа. В противном случае может развиться фиброз тканей.

2. Гель-лак

Спасение для многих женщин – долгосрочное покрытие, которое позволяет не думать о маникюре 2-3 недели. Возможные негативное последствие – истончение и ломкость ногтей. В таком случае рекомендуется давать ногтям отдохнуть.

Однако больший вред здоровью приносит УВ-лампа. Известны случаи, когда регулярное ультрафиолетовое излучение приводило к раку кожи. Несмотря на то, что воздействие лучами достаточно кратковременное, специалисты утверждают, что оно в четыре раза сильнее солнечного.

3. Филлеры

Замечательное решение для всех, кто хочет избавиться от лишних морщин, — это филлеры. Практически мгновенное омоложение, которое стирает с лица годы. Помимо аллергической реакции, красноты и отеков, может возникнуть фиброз, о котором мы говорили в первом пункте.

Важно помнить, что эффект от филлеров длится 6-18 месяцев в зависимости от типа кожи, поэтому, однажды "подсев на иглу", пациентки обращаются к косметологам снова и снова. Много раз подумайте, прежде чем решаться на первую процедуру. Взвесьте все за и против.