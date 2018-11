Телеведущая Регина Тодоренко устроила неординарный девичник на последних сроках беременности

Мои самые красивые и душевные девочки в мире!!!!! @valeria_dergileva @chirvalena @alina_astrovskaya_ @maria_ivakova @alina_topalova @eleonora.lunyova @timochka88 @pavlovanataly @irushairusha @_by_mimi @lina_mitsuki #minibearsbabyshower Спасибо вам за внимание, заботу и любоооовь) ❤️ А у меня в подписчиках есть беременные и дамы с детьми?) #регинатодоренко #регинапутешественница🌎🌏🌍 #reginatodorenko

A post shared by regina todorenko (@reginatodorenko) on Nov 4, 2018 at 4:13am PST