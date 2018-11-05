Телеведущая Регина Тодоренко устроила неординарный девичник на последних сроках беременности

В начале осени украинская ведущая Регина Тодоренко подтвердила слухи о своей беременности. Напомним, что она ждет первенца от российского певца Влада Топалова, за которого собирается выйти замуж.

А на днях беременная звезда устроила девичник, на который пригласила своих подруг, среди которых была и певица Алина Астровская, и ведущая шоу “Орел и Решка. Шопинг“ Мария Ивакова.

Наконец-то нормальный девичник. Спасибо вам, что приехали, мои хорошие. Как же это круто, хотя бы раз в году, увидеть всех своих подруг в одном месте. Спасибо! - написала Регина в своем Instagram.

Позже телеведущая уточнила, что это был не девичник, а Baby shower — праздник для будущих мам, во время которого им дарят подарки, а также заранее отмечают появление малыша на свет.