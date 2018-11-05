Телеведущая Регина Тодоренко устроила неординарный девичник на последних сроках беременности

Телеведущая Регина Тодоренко, которая беременна первенцем от российского артиста Влада Топалова, готовится к свадьбе, пишет ivona.bigmir.
В начале осени украинская ведущая Регина Тодоренко подтвердила слухи о своей беременности. Напомним, что она ждет первенца от российского певца Влада Топалова, за которого собирается выйти замуж.
А на днях беременная звезда устроила девичник, на который пригласила своих подруг, среди которых была и певица Алина Астровская, и ведущая шоу “Орел и Решка. Шопинг“ Мария Ивакова.
Наконец-то нормальный девичник. Спасибо вам, что приехали, мои хорошие. Как же это круто, хотя бы раз в году, увидеть всех своих подруг в одном месте. Спасибо! - написала Регина в своем Instagram.
Позже телеведущая уточнила, что это был не девичник, а Baby shower — праздник для будущих мам, во время которого им дарят подарки, а также заранее отмечают появление малыша на свет.
По словам Регины, устроить вечеринку ей помогла сестра Влада Топалова, Алина. Сам праздник был разделен на несколько частей: сначала девушки общались друг с другом за столом, потом отправились на развлекательную программу, а затем устроили себе профессиональную фотосессию с накладными животами.
Мои самые красивые и душевные девочки в мире!!!!! @valeria_dergileva @chirvalena @alina_astrovskaya_ @maria_ivakova @alina_topalova @eleonora.lunyova @timochka88 @pavlovanataly @irushairusha @_by_mimi @lina_mitsuki #minibearsbabyshower Спасибо вам за внимание, заботу и любоооовь) ❤️ А у меня в подписчиках есть беременные и дамы с детьми?) #регинатодоренко #регинапутешественница🌎🌏🌍 #reginatodorenko