Названо имя самой красивой девушки на Земле! (Фото)

Титул одного из самых престижных конкурсов красоты завоевала 23-летняя студентка, пишет ivona.bigmir.
В Маниле (Филлипины) назвали победительницу конкурса красоты “Мисс Земля-2018”. Ею стала 23-летняя студентка из Вьетнама Фыонг Кхань Нгуен.
Фыонг Кхань Нгуен занимается маркетингом и свободно владеет вьетнамским и английским языками. Девушка озабочена вопросами экологии и социальной среды.
В конкурсе “Мисс Земля-2018“ приняли участие представительницы 87 стран, среди которых была украинка Анастасия Кривохижа. Однако в финал прошли только 18: Нидерланды, Чили, Румыния, Бразилия, Япония, Португалия, Словения, Южноафриканская Республика, Италия, Филиппины, Гана, Колумбия, Вьетнам, Черногория, Венесуэла, Австрия, Непал, Мексика.
Вот и закончился конкурс @missearth Первое место заняла @phuongkhanh_me2018 с Вьетнама Остальные три призовых места получили представительницы Мексики @melissafloreg , Колумбии @valeayos и Австрии @lanymel В этом году принимало участие 87 стран, но три участницы не дошли до финала : представительница Ливана была дисквалифицирована за общую фотографию с Израилем (по желанию представителей страны), Представительница Канады не пожелала находиться тут (по организаторским причинам) и моя соседка @mariaarmenaki (представительница Кипра) попала в больницу за два дня до конкурса (из-за качества еды, проблемы с которой имели тут все) Вот такой вот выдался конкурс, надеюсь вам было интересно узнать немножечко больше А мне пора на Родину, самую любимую и родную 🇺🇦❤️❤️❤️