Пн, 5.11.2018
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  • Названо имя самой красивой девушки на Земле! (Фото)

Названо имя самой красивой девушки на Земле! (Фото)

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(181103) -- PASAY CITY (THE PHILIPPINES), Nov. 3, 2018 (Xinhua) -- Phuong Khanh Nguyen of Vietnam poses on stage during the coronation night of the Miss Earth 2018 in Pasay City, the Philippines, on Nov. 3, 2018. Phuong Khanh Nguyen of Vietnam won the crown of Miss Earth 2018, beating other contestants from across the world. (Xinhua/Rouelle Umali) - Rouelle Umali -//CHINENOUVELLE_CHINE014481/Credit:CHINE NOUVELLE/SIPA/1811041255

ФОТО: CHINE NOUVELLE/SIPA / CHINE NOUVELLE/SIPA

Титул одного из самых престижных конкурсов красоты завоевала 23-летняя студентка, пишет ivona.bigmir.

В Маниле (Филлипины) назвали победительницу конкурса красоты “Мисс Земля-2018”. Ею стала 23-летняя студентка из Вьетнама Фыонг Кхань Нгуен.

Фыонг Кхань Нгуен занимается маркетингом и свободно владеет вьетнамским и английским языками. Девушка озабочена вопросами экологии и социальной среды.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#me #MissEarth2018 #MissEarthVietnam2018 #BeautyForACause

A post shared by PHUONG KHANH (@phuongkhanh_me2018) on

В конкурсе “Мисс Земля-2018“ приняли участие представительницы 87 стран, среди которых была украинка Анастасия Кривохижа. Однако в финал прошли только 18: Нидерланды, Чили, Румыния, Бразилия, Япония, Португалия, Словения, Южноафриканская Республика, Италия, Филиппины, Гана, Колумбия, Вьетнам, Черногория, Венесуэла, Австрия, Непал, Мексика. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вот и закончился конкурс @missearth Первое место заняла @phuongkhanh_me2018 с Вьетнама Остальные три призовых места получили представительницы Мексики @melissafloreg , Колумбии @valeayos и Австрии @lanymel В этом году принимало участие 87 стран, но три участницы не дошли до финала : представительница Ливана была дисквалифицирована за общую фотографию с Израилем (по желанию представителей страны), Представительница Канады не пожелала находиться тут (по организаторским причинам) и моя соседка @mariaarmenaki (представительница Кипра) попала в больницу за два дня до конкурса (из-за качества еды, проблемы с которой имели тут все) Вот такой вот выдался конкурс, надеюсь вам было интересно узнать немножечко больше А мне пора на Родину, самую любимую и родную 🇺🇦❤️❤️❤️

A post shared by Anastasiia Kryvokhyzha (@anastasiia_kryvokhyzha) on

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