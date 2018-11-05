Названо имя самой красивой девушки на Земле! (Фото)

В Маниле (Филлипины) назвали победительницу конкурса красоты “Мисс Земля-2018”. Ею стала 23-летняя студентка из Вьетнама Фыонг Кхань Нгуен.

Фыонг Кхань Нгуен занимается маркетингом и свободно владеет вьетнамским и английским языками. Девушка озабочена вопросами экологии и социальной среды.