Молочные продукты плохо сказывются на мужском здоровье

Ученые установили, что мужчины, которые привыкли каждый день употреблять больше трех кусочков сыра, могут столкнуться с ухудшением собственной фертильности. Данное заключение было сделано после проведения эксперимента с участием 189 добровольцев в возрасте от 19 до 25 лет. К началу эксперимента все мужчины были здоровы и пребывали в хорошей физической форме. Специалисты следили за изменениями в показателях работы организма испытуемых в связи с рационом питания.