Почему не нужно застилать постель сразу после пробуждения?

Британский врач-гигиенист Эджи Макензи заявил о том, что, застилая постель сразу после пробуждения, люди в своих кроватях создают благоприятную среду для активного размножения клещей и других опасных микроорганизмов.

«Клещи и бактерии очень любят влажность и тепло, которые сохраняются в кровати сразу после сна. Особенно активно клещи размножаются в постели людей, которые сильно потеют ночью, - например, во время сна летом или в помещении с активным отоплением», - отметил специалист.

По словам врача-гигиениста, клещи, которые размножаются в постельном белье, впитывающем пот человеческого тела, опасны тем, что могут вызывать приступы сильной аллергии. Данные микроорганизмы выделяют экскременты, которые могут стать причиной развития приступов бронхиальной астмы, конъюнктивита, аллергического ринита и кожных заболеваний. Именно поэтому не нужно застилать постель сразу после пробуждения – сделав это, человек превращает собственную постель в парник с максимально благоприятной средой для размножения клещей и бактерий.

«Поднявшись из кровати после пробуждения, необходимо полностью откинуть одеяло и проветрить комнату в течение десяти минут», - поделился рекомендацией врач.