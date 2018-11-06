Топ-3 самых вредных мужчины по знаку Зодиака

Вот вам наша подсказка - три самых вредных мужчин по Зодиаку.

3. Близнецы

Близнецы - эксперты по вранью, они умеют подобрать такие слова, чтобы вы наверняка им поверили. Пользуются ли они этим? Вы никогда не узнаете, потому что эти мужчины будут лгать так искусно, что не подкопаешься.

Близнецы хороши в искусстве флирта с незнакомками, причем этот талант лучше всего проявляется, когда за их спиной несколько лет брака. Зато с представителями этого знака точно не соскучишься: сегодня им стрельнет в голову что-то одно, завтра - другое. Одна беда: не каждая женщина выдержит рядом с собой такое чудо.

2. Овен

Они упрямые, а это уже о многом говорит! Если вы решите связать свою жизнь с Овном, то не жалуйтесь на него, ведь стоило заранее подумать о своей нервной системе. Представители этого знака часто проявляют нездоровый эгоизм.

Они любят спорить даже тогда, когда отлично осознают свою неправоту. Не стоит забывать и о вспышках агрессии! Овны могут устроить скандал на пустом месте, а вам придется находить способы, чтобы их угомонить. Плюс в том, что Овны все же быстро отходчивы, поэтому, если вы любите американские горки из эмоций, то это самое то!

1. Скорпион

Эти мужчины трудно забывают плохое, легко раздражаются, чем вводят окружающих в ступор. Они показывают свои "клыки", когда это совсем не к месту, поэтому нередко портят настроение в компаниях, где всем остальным хорошо и весело.

Они ко всему придираются и очень ревнуют! Если Скорпион подарит вам подарок, а в ответ не получит безмерной благодарности, то готовьтесь к ссоре.