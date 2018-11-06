Хочет, но молчит: важные вещи, о которых мужчины боятся сказать женщинам

Мы, женщины, часто на них за это обижаемся, потому что знаем: некоторые вещи лучше умолчать, чем произнести вслух. Но мужчины тоже умеют не говорить. И вот чем они очень хотели бы с нами поделиться, но не могут, потому что боятся быть непонятыми.