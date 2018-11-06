Вт, 6.11.2018
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  • Хочет, но молчит: важные вещи, о которых мужчины боятся сказать женщинам

Хочет, но молчит: важные вещи, о которых мужчины боятся сказать женщинам

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Мужчина

ФОТО: SCANPIX

Почему-то большинство представительниц прекрасного пола считает, что мужчины прямолинейные и могут сказать все, что думают, пишет fabiosa.

Мы, женщины, часто на них за это обижаемся, потому что знаем: некоторые вещи лучше умолчать, чем произнести вслух. Но мужчины тоже умеют не говорить. И вот чем они очень хотели бы с нами поделиться, но не могут, потому что боятся быть непонятыми.

Что обычно скрывают мужчины:

  1. «Я совершенно не понимаю женщин, некоторые их поступки кажутся мне настоящей шизофренией».
  2. «Если даже я влюблюсь в некрасивую женщину, велика вероятность, что буду любить ее на расстоянии».
  3. «Иногда я плачу, но никто и никогда не должен этого видеть».
  4. «Я очень хочу серьезных отношений на всю жизнь, но переживаю, что могу сделать неправильный выбор».
  5. «Я никогда об этом не скажу, но больше ценю и уважаю женщин, которые не кидаются ко мне в постель на первом свидании».
  6. «Я хочу слышать комплименты в свой адрес, хотя бы самые банальные».
  7. «Я не всегда уверен в себе, когда дело доходит до постели. И да, мне нужна положительная оценка».
  8. «Если я буду уверен, что хочу строить с женщиной семью, я скажу об этом. Если не говорю, значит, сомневаюсь».
  9. «Я, как и все, хочу любви. Хочу быть нужным и значимым для своей женщины».
  10. «Я боюсь женских слез как огня. Я просто теряюсь при виде плачущей дамы и не знаю, как поступить».
  11. «Мне бывает страшно, когда я вижу, что женщина сильнее и лучше меня. Я хочу быть для нее самым-самым».
  12. «Мне будет намного проще, если женщина сделает первый шаг. Пусть хотя бы покажет, что я ей интересен. Дальше я легко подхвачу инициативу».
  13. «Я могу часами спорить о том, как должен вести себя настоящий мужчина, но знаю, что в ответственный момент поступлю именно так, как велит традиционное воспитание».
  14. «Я завидую тому, что у женщин есть эмоциональная поддержка от подруг».
  15. «Я не знаю, что делать, чтобы доставить женщине наслаждение. Господи, пусть она скажет, чего хочет!»

Правду говорят, что «мужчины с Марса, женщины с Венеры». Но понять нам друг друга гораздо проще, чем кажется на первый взгляд. Главное — не держать все в себе, не стесняться желаний и чувств и понять наконец-то: мы разные, но это скорее плюс, чем минус. Тогда счастливых пар и крепких браков будет намного больше!

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