Хочет, но молчит: важные вещи, о которых мужчины боятся сказать женщинам

Мы, женщины, часто на них за это обижаемся, потому что знаем: некоторые вещи лучше умолчать, чем произнести вслух. Но мужчины тоже умеют не говорить. И вот чем они очень хотели бы с нами поделиться, но не могут, потому что боятся быть непонятыми.
Что обычно скрывают мужчины:
- «Я совершенно не понимаю женщин, некоторые их поступки кажутся мне настоящей шизофренией».
- «Если даже я влюблюсь в некрасивую женщину, велика вероятность, что буду любить ее на расстоянии».
- «Иногда я плачу, но никто и никогда не должен этого видеть».
- «Я очень хочу серьезных отношений на всю жизнь, но переживаю, что могу сделать неправильный выбор».
- «Я никогда об этом не скажу, но больше ценю и уважаю женщин, которые не кидаются ко мне в постель на первом свидании».
- «Я хочу слышать комплименты в свой адрес, хотя бы самые банальные».
- «Я не всегда уверен в себе, когда дело доходит до постели. И да, мне нужна положительная оценка».
- «Если я буду уверен, что хочу строить с женщиной семью, я скажу об этом. Если не говорю, значит, сомневаюсь».
- «Я, как и все, хочу любви. Хочу быть нужным и значимым для своей женщины».
- «Я боюсь женских слез как огня. Я просто теряюсь при виде плачущей дамы и не знаю, как поступить».
- «Мне бывает страшно, когда я вижу, что женщина сильнее и лучше меня. Я хочу быть для нее самым-самым».
- «Мне будет намного проще, если женщина сделает первый шаг. Пусть хотя бы покажет, что я ей интересен. Дальше я легко подхвачу инициативу».
- «Я могу часами спорить о том, как должен вести себя настоящий мужчина, но знаю, что в ответственный момент поступлю именно так, как велит традиционное воспитание».
- «Я завидую тому, что у женщин есть эмоциональная поддержка от подруг».
- «Я не знаю, что делать, чтобы доставить женщине наслаждение. Господи, пусть она скажет, чего хочет!»
Правду говорят, что «мужчины с Марса, женщины с Венеры». Но понять нам друг друга гораздо проще, чем кажется на первый взгляд. Главное — не держать все в себе, не стесняться желаний и чувств и понять наконец-то: мы разные, но это скорее плюс, чем минус. Тогда счастливых пар и крепких браков будет намного больше!