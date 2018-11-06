Как порхать на каблуках без боли и дискомфорта: лайфхак от Кейт Миддлтон

Как обувь на высоком ходу влияет на состояние здоровья?

Мозоли и чувство усталости – лишь некоторые неудобства, с которыми сталкиваются даже привыкшие к элегантным туфелькам на каблуке женщины. Их действительно не следует носить каждый день ввиду пагубного влияния на состояние здоровья.

1. Стопы

Смещение центра тяжести на переднюю часть стопы может стать одной из причин развития бурсита (воспаления сустава большого пальца). Именно он, а также пятка оказываются под наибольшим давлением.

2. Колени

Отдающие предпочтение обуви на каблуках женщины часто страдают от болей в коленях. Она возникает из-за того, что во время ходьбы именно на эти суставы приходится большая нагрузка за счет необходимости удерживать равновесие и вертикальное положение тела.

3. Ноги в целом

Если постоянно носить обувь на высоком каблуке, мышцы задней части голени постепенно сокращаются. Из-за этого женщины могут испытывать дискомфорт, надевая модели на низком ходу.

4. Спина

При длительном ношении обуви на каблуках возрастает также нагрузка на нижнюю часть спины, ввиду чего в этом отделе могут чувствоваться боль и дискомфорт.

5. Риск получения травм

Смещенный центр тяжести делает нас менее устойчивыми. В обуви на каблуке гораздо проще оступиться, что повышает риск получения различных травм от растяжения связок до более серьезных.

Как минимизировать дискомфорт?

Вместе с этим существуют рекомендации, в частности, от опытных ортопедов, следование которым способно сделать так, чтобы ношение туфелек на высоком ходу не ассоциировалось с болью и усталостью.

Регулярно подстригайте ногти на ногах. Чем длиннее ногти, тем выше вероятность усиления давления на переднюю часть стопы. Всегда носите при себе пластырь. Особенно это актуально, если вы надеваете туфли впервые. Покупайте обувь во второй половине дня, поскольку к вечеру ноги немного отекают. Всегда выбирайте нужный размер и учитывайте анатомическое строение стопы. Отдавайте предпочтение моделям на устойчивом, более толстом каблуке и на плотной подошве. Разнашивайте обувь заранее. Боритесь с повышенным потоотделением: влажная среда способствует трению и появлению мозолей.

Лайфхак от Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон ФОТО: SCANPIX

Герцогиня Кембриджская даже на последних сроках беременности редко появлялась на публике в удобной обуви, но ее походка при этом была легкой. Секрет прост: она использует смягчающие стельки, аналогом которым могут послужить не менее доступные гелевые шарики.