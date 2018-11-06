Как избавиться от сухости пяток, чтобы они всегда были гладкими

Каждая женщина, которая заботится о своей красоте и здоровье, знает, что есть определенный список процедур, которые хочется делать как для души, так и для тела. Среди них маникюр, маски для лица, массаж, педикюр и другие бьюти-процедуры. Всегда хочется делать их по собственному желанию, а не по необходимости, но порой возникают проблемы, с которыми нужно справляться. Одна из самых распространенных - сухие и трескающиеся пятки, пишет fabiosa.
Почему трескаются пятки?
Причины:
- Отсутствие необходимого увлажнения кожи.
- Недостаток витаминов.
- Давление (долго стоите на ногах на работе или дома).
- Старение кожи.
- Ожирение (вес увеличивает давление на пятки).
- Открытая обувь (пятка может потрескаться по бокам, потому что не получает необходимого естественного увлажнения).
- Отсутствие необходимой гигиены.
- Генетика.
- Долгое нахождение в воде (например, после пребывания на море пяточки выглядят сухими и могут потрескаться).
- Различные заболевания (например, псориаз, дерматит).
В тяжелых случаях у вас могут развиться осложнения из-за потрескавшихся пяток, особенно если это вызвано состоянием здоровья. Осложнения могут включать:
- потерю чувствительности в пятках;
- инфекцию;
- язву диабетической стопы;
- покраснение, отек;
- сильную боль в пятках.
Важно: не лечите потрескавшиеся пятки самостоятельно, если это вызвано состоянием здоровья. Может потребоваться консультация подолога.
Как лечить потрескавшиеся пятки в домашних условиях
Опять же, это можно делать только в том случае, если проблема вызвана не по причине заболевания, а, например, из-за обуви, долгого нахождения в воде, отсутствия увлажнения и других, которые мы указывали выше. В таком случае вам может помочь:
1. Легкий химический пилинг. Средства продаются в масмаркетах либо в аптеках без рецепта.
2. Ношение 100% хлопковых носков перед сном после нанесения на пятку вазелина.
3. Жидкая повязка - хороший вариант для лечения глубоких трещин, которые могут кровоточить.
4. Можно нанести мед в качестве маски на 30 минут, затем смыть и нанести на кожу увлажняющий крем.
5. Кокосовое масло рекомендуется наносить на пятки после теплой ванночки за 20 минут перед сном.
Важно: прежде чем воспользоваться каким-то из указанных ингредиентов, убедитесь, что у вас нет индивидуальной непереносимости этих компонентов (аллергии).
Теперь вы знаете, почему могли потрескаться пятки, когда обращаться к врачу и как справиться с этой проблемой дома, если она не вызвана серьезным заболеванием. Будьте внимательны к своему здоровью!