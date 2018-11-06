Как избавиться от сухости пяток, чтобы они всегда были гладкими

Почему трескаются пятки?

Причины:

Отсутствие необходимого увлажнения кожи. Недостаток витаминов. Давление (долго стоите на ногах на работе или дома). Старение кожи. Ожирение (вес увеличивает давление на пятки). Открытая обувь (пятка может потрескаться по бокам, потому что не получает необходимого естественного увлажнения). Отсутствие необходимой гигиены. Генетика. Долгое нахождение в воде (например, после пребывания на море пяточки выглядят сухими и могут потрескаться). Различные заболевания (например, псориаз, дерматит).

В тяжелых случаях у вас могут развиться осложнения из-за потрескавшихся пяток, особенно если это вызвано состоянием здоровья. Осложнения могут включать:

потерю чувствительности в пятках;

инфекцию;

язву диабетической стопы;

покраснение, отек;

сильную боль в пятках.

Важно: не лечите потрескавшиеся пятки самостоятельно, если это вызвано состоянием здоровья. Может потребоваться консультация подолога.

Как лечить потрескавшиеся пятки в домашних условиях

Опять же, это можно делать только в том случае, если проблема вызвана не по причине заболевания, а, например, из-за обуви, долгого нахождения в воде, отсутствия увлажнения и других, которые мы указывали выше. В таком случае вам может помочь:

1. Легкий химический пилинг. Средства продаются в масмаркетах либо в аптеках без рецепта.

2. Ношение 100% хлопковых носков перед сном после нанесения на пятку вазелина.

3. Жидкая повязка - хороший вариант для лечения глубоких трещин, которые могут кровоточить.

4. Можно нанести мед в качестве маски на 30 минут, затем смыть и нанести на кожу увлажняющий крем.

5. Кокосовое масло рекомендуется наносить на пятки после теплой ванночки за 20 минут перед сном.

Важно: прежде чем воспользоваться каким-то из указанных ингредиентов, убедитесь, что у вас нет индивидуальной непереносимости этих компонентов (аллергии).