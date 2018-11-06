Диета на основе шпината: вы не узнаете себя в зеркале спустя всего лишь две недели

Шпинат является хорошим источником железа, а его листья темно-зеленого цвета содержат много других ценных питательных веществ, таких как калий, фолиевая кислота, витамин С, каротин и антиоксиданты, которые делают его одним из самых эффективных растений, наиболее эффективных в профилактике рака.

Родом из Персии, этот овощ был привезен в Европу крестоносцами с Востока. В нашей стране он широко культивируется и очень ценится за хороший вкус листьев. Шпинат стал модным в качестве одного из лучших средств против анемии. МедикФорум выяснил, чем полезен шпинат.

Полезные свойства, которые имеет шпинат

Шпинат содержит почти 90 % воды, что подразумевает низкую энергетическую ценность и преимущество с точки зрения усвояемости и транзита кишечника. Остальные 10 % распределены практически в равных пропорциях между углеводами, которые усваиваются очень медленно, принося энергию часами, белком (это один из овощей с более высоким содержанием белка) и клетчаткой, необходимой для борьбы с запорами.

Количество жиров, содержащихся в шпине, минимально. Он настолько ценится своей способностью восстанавливать высокое содержание минеральных солей, что в настоящее время врачи считают шпинат элементом, имеющим большое значение для поддержания артериального давления под контролем.

В шпинате присутствуют высокие концентрации каротиноидов (мощных антиоксидантов), в том числе бета-каротин, первичная форма витамина А, который уменьшает риск возрастной макулярной дегенерации, что является общей причиной слепоты среди пожилых людей. Другим каротиноидным пигментом является лютеин, мощный антиоксидант, также отличный источник фолата, рекомендованный беременным женщинам для предотвращения расщепления позвоночника будущего ребенка.

Шпинат помогает при запорах, анемии, предменструальном синдроме и усталости, он даёт организму энергию и витамины, и он почти не содержит жира и калорий.

Антиоксидантная защита

Свободные радикалы производятся в химических процессах организма и являются частью его естественного защитного механизма. Дисбаланс свободных радикалов, определяет условия, пригодные для возникновения некоторых форм рака, даже если эксперты придерживаются мнения, что при достаточном питании можно избежать многих форм этого заболевания.

Когда происходит увеличение свободных радикалов в организме, они наносят ущерб здоровым клеткам, которые могут превращаться в раковые клетки. Некоторые витамины и минералы, известные как антиоксиданты и ингибиторы свободных радикалов, противодействуют этому эффекту. Витамин А и витамин С обладают специфическими противоопухолевыми свойствами.

Некоторые недавние исследования выявили взаимосвязь между диетами, которые включают фрукты и овощи, такие как шпинат, с уменьшением частоты рака легких, мочевого пузыря, матки, груди, пищевода и гортани и шейки матки. Продукты, особенно богатые клетчаткой помогают предотвратить рак толстой кишки, поскольку они вытесняют канцерогены.

Как сохранить полезные свойства