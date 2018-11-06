Топ-3 женских знака Зодиака, от которых у мужчин сносит крышу

3 место – Весы

Весы - утонченные женщины, обладающие невероятным изяществом и грацией. Они умеют со вкусом одеваться, не экономят на косметике и парфюмерии. По словам мужчин, особый шарм этим дамам придает то, что они немного ветреные и непостоянные. Их нельзя напрямую отнести к роковым красоткам — скорее, это кошки, которые гуляют сами по себе. Весы склонны к авантюрам и романтическим приключениям, что только подогревает мужской интерес.

Представители сильного пола без ума от девушек-Весов. Они готовы осыпать их подарками и бросить весь мир к ногам. А особенно их головы кружит то, что даме сердца все это не нужно. Несмотря на то, что она любит комфорт и роскошь, с легкостью может отклонить ухаживания богатого поклонника, если он ей не симпатичен.

2 место – Водолей

Водолеи умны и очень привлекательны. Они веселые и легкие в общении. Но это не те дамы, которые проводят все вечера в поисках романтических приключений. Нет, они вовсе не скромницы, но цену себе знают. Они не пригласят мужчину на кофе домой ни после первого, ни после второго, ни после третьего свидания. Своей неприступностью они и вызывают интерес у представителей противоположного пола.

У этих женщин есть своя изюминка и шарм. Они целеустремленны, изобретательны и обладают действительно потрясающим чувством юмора, обожают экспериментировать в постели. Мужчины готовы на все ради своих непостоянных, взбалмошных и очаровательных Водолеев.

1 место – Дева

Эта женщина – загадка, которую сложно, но очень интересно разгадывать. У нее манеры настоящей леди, но, если ее оскорбить, она превращается в разъяренную тигрицу. Дева аккуратна, пунктуальна и всегда идеально выглядит с головы до пят. Облезший маникюр и немытые волосы – это не про Дев.

Они необычайно преданы своему избраннику, стараются угодить ему во всем. В первую очередь, пытаются стать надежным партнером, с которым можно и в огонь, и в воду. Это те женщины, которые действительно способны «сделать своего мужчину», быть ему опорой и поддержкой, привести к вершинам карьеры. Именно потому женщины-Девы — на вес золота. Представители сильного пола это чувствуют и всё сделают для того, чтобы это сокровище досталось им.