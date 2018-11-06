Рейтинг сыров: насколько они на самом деле (не)жирные и (не)калорийные

Рынок сыров настолько богат, что каждый может найти для себя подходящий сорт. Кому-то по душе мягкая и нежная моцарелла, другим - специфический аромат камамбера, третьим - терпкий сладковатый вкус пармезана. Некоторые используют сыр для похудения, другие, наоборот, опасаются его высокой калорийности. Мы же решили разобраться и выяснить, какой сыр самый здоровый (меньше калорий и жирности), а какой - наоборот, пишет fabiosa.