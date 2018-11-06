Рейтинг сыров: насколько они на самом деле (не)жирные и (не)калорийные

Рынок сыров настолько богат, что каждый может найти для себя подходящий сорт. Кому-то по душе мягкая и нежная моцарелла, другим - специфический аромат камамбера, третьим - терпкий сладковатый вкус пармезана. Некоторые используют сыр для похудения, другие, наоборот, опасаются его высокой калорийности. Мы же решили разобраться и выяснить, какой сыр самый здоровый (меньше калорий и жирности), а какой - наоборот, пишет fabiosa.
Рейтинг калорийности сыров на 100 г (от самого низкокалорийного к самому калорийному)
- Рикотта - 174 ккал.
- Моцарелла - 240 ккал.
- Филадельфия - 253 ккал.
- Фета - 290 ккал.
- Сулугуни - 290 ккал.
- Камамбер - 291 ккал.
- Бри - 291 ккал.
- Горгонзола - 330 ккал.
- Эдам - 330 ккал.
- Маасдам - 350 ккал.
- Голландский - 352 ккал.
- Дор Блю - 354 ккал.
- Гауда - 356 ккал.
- Пармезан - 392 ккал.
- Чеддер - 392 ккал.
Рейтинг % жирности сыров на 100 г (от самого легкого к самому жирному)
- Рикотта - 20%
- Моцарелла - 26%
- Горгонзола - 30%
- Камамбер - 36%
- Фета - 40%
- Гауда - 41%
- Бри - 43%
- Эдам - 43%
- Пармезан - 44%
- Сулугуни - 45%
- Маасдам - 45%
- Голландский - 45%.
- Дор Блю - 50%
- Чеддер - 50%
- Филадельфия - 52%
Итак, самый низкокалорийный сыр - рикотта, самый высококалорийный - чеддер. Сыр с наименьшим процентом жирности - рикотта, наибольшим - филадельфия. Как вам такие факты, ожидали именно эти названия? Поделитесь своим мнением в комментариях.
И помните, что если вы хотите правильно питаться, то нужно внимательно оценивать калорийность и процент жирности сыров, которые покупаете. Как видите, есть большая доля вероятности, что ваш любимый сыр может неплохо откладываться в виде жировых запасов и складок на фигуре!