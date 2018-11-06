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Рейтинг сыров: насколько они на самом деле (не)жирные и (не)калорийные

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Сыр. Иллюстративное фото.

ФОТО: Marko Saarm

Рынок сыров настолько богат, что каждый может найти для себя подходящий сорт. Кому-то по душе мягкая и нежная моцарелла, другим - специфический аромат камамбера, третьим - терпкий сладковатый вкус пармезана. Некоторые используют сыр для похудения, другие, наоборот, опасаются его высокой калорийности. Мы же решили разобраться и выяснить, какой сыр самый здоровый (меньше калорий и жирности), а какой - наоборот, пишет fabiosa.

Рейтинг калорийности сыров на 100 г (от самого низкокалорийного к самому калорийному)

  1. Рикотта - 174 ккал.
  2. Моцарелла - 240 ккал.
  3. Филадельфия - 253 ккал.
  4. Фета - 290 ккал.
  5. Сулугуни - 290 ккал.
  6. Камамбер - 291 ккал.
  7. Бри - 291 ккал.
  8. Горгонзола - 330 ккал.
  9. Эдам - 330 ккал.
  10. Маасдам - 350 ккал.
  11. Голландский - 352 ккал.
  12. Дор Блю - 354 ккал.
  13. Гауда - 356 ккал.
  14. Пармезан - 392 ккал.
  15. Чеддер - 392 ккал.

Рейтинг % жирности сыров на 100 г (от самого легкого к самому жирному)

  1. Рикотта - 20%
  2. Моцарелла - 26%
  3. Горгонзола - 30%
  4. Камамбер - 36%
  5. Фета - 40%
  6. Гауда - 41%
  7. Бри - 43%
  8. Эдам - 43%
  9. Пармезан - 44%
  10. Сулугуни - 45%
  11. Маасдам - 45%
  12. Голландский - 45%.
  13. Дор Блю - 50%
  14. Чеддер - 50%
  15. Филадельфия - 52%

Итак, самый низкокалорийный сыр - рикотта, самый высококалорийный - чеддер. Сыр с наименьшим процентом жирности - рикотта, наибольшим - филадельфия. Как вам такие факты, ожидали именно эти названия? Поделитесь своим мнением в комментариях.

И помните, что если вы хотите правильно питаться, то нужно внимательно оценивать калорийность и процент жирности сыров, которые покупаете. Как видите, есть большая доля вероятности, что ваш любимый сыр может неплохо откладываться в виде жировых запасов и складок на фигуре! 

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