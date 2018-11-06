У девушки заболело горло и через неделю она умерла. Что случилось?

Выяснилось, что, на самом деле, у Скотт развилась болезнь, называемая синдромом Лемьера. Это бактериальная инфекция, которая начинается с глотки и сперва вызывает боль в горле и лихорадку, а затем, почти сразу, отек внутренней яремной вены на шее. Эта вена - основной кровеносный сосуд, соединяющий головной мозг с сердцем и легкими. Оттуда инфекция попадает в кровоток, вызывая заражение крови, которая перемещается по всему телу, ставя под угрозу другие органы. Наиболее опасно заражение легких (пневмония) и спинного мозга (менингит). Оба заболевания могут привести к летальному исходу.

Синдром Лемьера способны вызвать несколько видов бактерий, но чаще всего это Fusobacterium necrophorum, встречающаяся в горле, желудке, толстой и тонкой кишке здоровых людей. Болезнь наступает, когда бактерия начинает активно размножаться. Почему именно это происходит, ученым пока непонятно. Синдром Лемьера чаще встречается у людей до 30 лет.

Он был распространен до открытия антибиотиков. В 1960-е годы антибиотики практически ликвидировали это заболевание. По этой причине синдром Лемьера иногда называют «забытым заболеванием». Но сегодня оно встречается все чаще – около 70 тысяч случаев в год, при этом шесть процентов пациентов умирают.