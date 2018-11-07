«Болевые точки» женщин по знаку Зодиака

Овен

Больше всего на свете гордая девушка-Овен боится быть не признанной обществом, а особенно любимым человеком. Если вы заявите, что не верите в нее, это превратит ее в стерву.

Телец

Самый большой страх девушки-Тельца заключается в том, что окружающие не выслушают ее и не поймут ее переживаний. Скажите, что у вас нет времени на нее, и она расплачется.

Близнецы

Двойственная натура Близнецов порождает массу фобий. Их главный страх - это показаться несовершенной. Хотите ее обидеть? Просто заявите, что она для вас далеко не идеал женщины.

Рак

Сложнее сказать, каких болевых точек у этой женщины нет. Главные – страх остаться одной и боязнь оказаться ненужной. Исходят все эти проблемы из одного корня, и имя ему – комплекс неполноценности.

Лев

Хотите вывести Львицу из себя и нажить кровного врага? Достаточно намекнуть ей, что она чего-то не может в этой жизни. А контрольным выстрелом могут стать сомнения по поводу ее внешности.

Дева

Против гадких слов у Дев есть крепкая броня. Она боится прослыть плохой хозяйкой и, возможно, именно поэтому все доводит до идеала. Но вывести из себя ее могут только поступки, а не слова.

Весы

Самый большой страх Весов – боязнь сделать неправильный выбор. Хотите ее вывести из равновесия? Предложите самой решить, куда отправиться в следующий отпуск. А потом раскритикуйте ее выбор.

Скорпион

Главная фобия Скорпионов – впустить кого-то в свою жизнь и стать зависимой и слабой. Вам достаточно просто проявлять себя слишком активно – и она сбежит без оглядки.

Стрелец

Стрельцы больше всего боятся потерять свободу, поэтому даже в браке они стремятся доказать, что все еще независимы. Чтобы обидеть эту женщину, вам стоит просто не пустить ее куда-то.

Козерог

Глубоко в Козерогах сидит страх неудач. Скажите, что у нее не получится испечь торт по новому рецепту, она обидится и тут же бросится доказывать обратное.

Водолей

Женщина-Водолей боится показаться своему избраннику неинтересной и скучной. Если хотите задеть эту женщину, намекните, что ее жизнь банальна, а еще что она слишком много болтает.

Рыбы

Главная фобия Рыб – остаться без поддержки близких людей. И это не страх одиночества — скорее, боязнь быть за что-то ответственной. Хотите довести ее до истерики? Скажите, что с этой минуты не будете больше решать ее проблемы.