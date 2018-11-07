Самая красивая женщина-трансгендер: как стеснительный подросток стал роскошной блондинкой

В современном мире очень важно знать, кем ты хочешь быть. Но порой в этом трудно признаться самому себе. Особенно если твое желание осуждается обществом. Невероятно сложно отстоять свое мнение в подростковом возрасте - переломном моменте, когда человек только начинает осознавать, кем является, и ищет свое место в жизни. Однажды в таком поиске находился и Грегори Лацарато - подросток из Канады, который прошел путь от гомосексуала до трансгендерной бьюти-легенды, пишет fabiosa.
Джиджи Горджес - обладательница соблазнительной внешности, звезда красных дорожек и бьюти-блогер, собравший на своем YouTube-канале 2,7 млн человек. Но когда-то роскошная блондинка была обычным провинциальным пареньком из Монреаля, выросшим в строгой семье.
Еще в школе мальчик начал понимать, что отличается от других. "Меня унижали с начальной школы еще до того, как у меня появилось хоть какое-то понимание о сексуальных меньшинствах, - поделилась звезда в одном из интервью. - Мне нравилось проводить время с девочками, но для других это было удобным поводом для того, чтобы продолжить свои издевки.
И лишь в средней школе удалось обрести веру в себя, проявить собственный голос".
Мать Грегори умерла в 2013, так и не узнав правду о сыне, ведь он очень не хотел ее огорчать.
Какое-то время канадец выглядел как настоящий эмо-бой: косая челка, темная подводка, клетчатые рубашки. Но в 2008 Грегори решился на смелый шаг и обзавелся каналом на YouTube, где обучал подписчиков макияжу. В 19 парень решился на каминг-аут и назвал себя гомосексуалистом.
Узнав про ориентацию Грегори, некоторые начали его осуждать. Но большинство еще больше заинтересовались его видео и охотнее подписывались на рассылку. Так и появилась Джиджи Горджес.
Сейчас блондинка - желанная гостья многих мероприятий и шоу. В 2017 британский журнал FRONT назвал девушку одной из самых красивых транссексуалок. Счастливая Джиджи и в личной жизни: она обручена с возлюбленной Нэнс Гетти.
Девушка не делала операцию по смене пола, так как в будущем пара мечтает обзавестись крепкой и любящей семьей.
Обрести счастье непросто. Особенно если оно идет вразрез с понятиями общества. Но главное - не опускать рук и принимать себя. Ведь каждый из нас заслуживает любить и быть любимым, развиваться и строить свою жизнь так, как пожелает. А вы согласны с нашим мнением?