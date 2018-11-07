Самая красивая женщина-трансгендер: как стеснительный подросток стал роскошной блондинкой

Джиджи Горджес - обладательница соблазнительной внешности, звезда красных дорожек и бьюти-блогер, собравший на своем YouTube-канале 2,7 млн человек. Но когда-то роскошная блондинка была обычным провинциальным пареньком из Монреаля, выросшим в строгой семье.

Еще в школе мальчик начал понимать, что отличается от других. "Меня унижали с начальной школы еще до того, как у меня появилось хоть какое-то понимание о сексуальных меньшинствах, - поделилась звезда в одном из интервью. - Мне нравилось проводить время с девочками, но для других это было удобным поводом для того, чтобы продолжить свои издевки.

И лишь в средней школе удалось обрести веру в себя, проявить собственный голос".

Мать Грегори умерла в 2013, так и не узнав правду о сыне, ведь он очень не хотел ее огорчать.

Какое-то время канадец выглядел как настоящий эмо-бой: косая челка, темная подводка, клетчатые рубашки. Но в 2008 Грегори решился на смелый шаг и обзавелся каналом на YouTube, где обучал подписчиков макияжу. В 19 парень решился на каминг-аут и назвал себя гомосексуалистом.

Узнав про ориентацию Грегори, некоторые начали его осуждать. Но большинство еще больше заинтересовались его видео и охотнее подписывались на рассылку. Так и появилась Джиджи Горджес.

Сейчас блондинка - желанная гостья многих мероприятий и шоу. В 2017 британский журнал FRONT назвал девушку одной из самых красивых транссексуалок. Счастливая Джиджи и в личной жизни: она обручена с возлюбленной Нэнс Гетти.

Девушка не делала операцию по смене пола, так как в будущем пара мечтает обзавестись крепкой и любящей семьей.