Не хочу храпеть! Как предотвратить это неприятное явление

Что же такое храп?

Этот звук возникает из-за вибраций мягких тканей глотки, когда струи воздуха проходят через суженные дыхательные пути. Если человек храпит, то чаще всего это происходит в положении лежа на спине, так как дыхательные пути сильнее сужаются.

Причины храпа

Ожирение. Вредные привычки (алкоголь и курение). Заложенный нос. Дефицит сна.

Храп также может быть симптомом одного из заболеваний:

апноэ;

диабет 2 типа;

сердечно-сосудистые заболевания;

ожирение;

увеличение миндалин;

заболевания носа и околоносовых пазух.

Примечательно, что храпом страдают 44% мужчин и 28% женщин возрастом от 30 до 60 лет.

Как бороться с храпом?

1. Если вы всерьез не занимаетесь этой проблемой, но вам очень нужно снизить уровень звука своего храпа или и вовсе избавиться от него, то можно сменить положение - лечь на бок или на живот.

2. Если вы страдаете от проблем с лишним весом, то нужно заняться похудением.

3. Откажитесь от вредных привычек (алкоголя, курения).

4. Если у вас храп из-за заложенного носа, то вам нужно исправить именно эту проблему, тогда и храп прекратится.

5. Нормализуйте свой режим сна.

6. Вы удивитесь, но даже подушка может вызывать храп, если она содержит аллергены для вашего организма. В таком случае нужно сменить подушки.

7. Пейте много воды, так как обезвоживание может стать причиной усиленного храпа.

8. Можно также выполнять специальные упражнения для горла.

Как видите, причины могут быть как серьезными, так и вполне решаемыми. Попробуйте воспользоваться советами из нашего списка, а если проблема все равно не покинет вас, тогда нужно заняться усиленным лечением, проконсультировавшись со специалистом.