Полезные советы: как сохранить грудь упругой?

Каждой женщине хочется быть обладательницей красивой, упругой груди. Кормление детей, возраст, травмы и другие факторы приводят к её увяданию. Мы собрали самые действенные методы, которые помогут вернуть былую красоту и сохранить грудь упругой, пишет medikforum.
Совет №1: правильное питание
Питание является залогом красоты, здоровья и отличного самочувствия. Оно же поможет сохранить грудь упругой и молодой. Чтобы ваш бюст наливался силой и был таким же, как и раньше, следует обратить на этот совет внимание. В рационе должно быть мясо. Преимущественно следует потреблять телятину, птицу, рыбу. Кроме того, обязательными являются молоко и рыбий жир. Что касается последнего, это давний совет, который крайне полезен для здоровья и красоты груди. Рекомендуется пить кумыс два раза в год по три недели. Если нет такой возможности, то его можно заменить обычным кефиром. В целом это позволит не только сохранить грудь упругой, но и в целом обрести красивую фигуру.
Совет №2: гимнастика
Выполнение определённых упражнений позволит снизить вероятность проблем с обвисанием груди. Благодаря физической активности грудные железы будут постепенно развиваться и увеличиваться в размерах, соответственно, это поможет сохранить грудь упругой. Разберём, какая гимнастика будет полезна для груди.
1. Наклоняйте голову назад и в сторону, при этом расправьте плечи, отведите их назад и опустите вниз.
2. Прогните туловище назад, голову тяните к полу, чуть склоняя её к плечу.
3. Медленно поднимите плечи к ушам и также медленно опустите их вниз.
4. Вытяните напряженные руки в сторону, медленно поднимая их вверх и опуская вниз.
5. Руки разведите в стороны, интенсивно вращая ими.
6. Разведите вытянутые в сторону руки назад.
7. Руки согните в локтях и прижмите к телу, кисти — на плечах. Сильными движениями поднимите их, разгибая вверх и возвращая их в прежнее положение. Затем выпрямляйте в стороны — исходное положение, вниз — исходное положение.
8. Кисти сцепите замком сзади, в области талии. После этого выпрямите и опустите вниз.
9. Осуществляйте движения плечей вперёд и назад.
10. Соедините кисти перед грудью и с силой надавите на ладони.
11. Одну согнутую руку держите на талии, другую — поднимите вверх. Наклоняйте туловище в сторону согнутой руки.
12. Вытяните руки в стороны и выполняйте упражнение «мельница». Затем держите их за головой, после чего наклоняйте тело в стороны, вперёд и назад.
Для сохранения груди упругой лучше всего заниматься утром, между завтраком и обедом. После пробуждения не стоит делать гимнастику для сохранения упругости груди. Ведь мышцы до конца не проснулись, они ещё в процессе отдыха. А вечером организм не готов к такой нагрузке. Также не забывайте, что подобная физкультура не должна отнимать больше 30 минут вашего времени, но каждое упражнение не меньше восьми раз. После двух упражнений нужно сделать паузу в две минуты. Грудь не должна быть стеснена бюстгалтером или тесными майками. Только такой гимнастикой можно сохранить грудь упругой.
Совет №3: самомассаж
Самомассаж является одной из самых эффективных мер для того, чтобы сохранить грудь упругой. Делать его следует каждый день для достижения результативности. Занимает такая процедура не больше 15 минут. Производить такие действия можно тремя приёмами:
Во-первых, поглаживания. Рукой легко и неспешно нужно проводить медленные и осторожные движения по направлению от боков к центре, не дотрагиваясь до кончиков сосков.
Во-вторых, разминание. Грудь необходимо приподнять и легонько мять её пальцами. Движения похожи на выжимание замешивание теста.
В-третьих, поколачивания, которые не должны причинять болезненность. Пальцами легко похлопывайте по груди, словно по клавишам. А ребрами ладоней нужно похлопывать по большой поверхности груди, словно проникая в мышечный слой. Только не наносите себе боли!
Совет №4: водные процедуры
Одним из самых полезных методов будут водные процедуры, так как вода может оказывать благотворный эффект на грудь. Холодная жидкость только усиливает приток крови, а это помогает сохранить грудь упругой. Делать это следует три раза в день. Полезный совет: нужно не только принимать ванны, но и выполнять определённые процедуры с грудью. Так, чистую губку необходимо погрузить в воду, слегка выжить и смочить ею грудь. Температура воды должна быть не выше 16 градусов. Не меньше месяца каждый день, два раза — утром и вечером — повторяйте такие манипуляции.
Не менее эффективным будет орошение. Для этого нужно взять бутыль с пульверизатор, из которого необходимо орошать грудь каждое утро. Температура воды должна быть около 17 градусов выше ноля. После этого полотняным полотенцем протрите грудь, затем растирайте сырой тканью обеими руками свой бюст. Смените полотенце на тёплое и сухое, осторожно поглаживая свои прелести высушите грудь. Тем самым, многократные повторения подобного метода позволят сохранить грудь упругой.
Все эти советы необходимо соблюдать каждый день, не отступая от своего тайного желания - сохранить грудь упругой. Поверьте, буквально через пару-тройку месяцев ваш бюст будет подтянутым, упругим и невероятно красивым.