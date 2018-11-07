Полезные советы: как сохранить грудь упругой?

Совет №1: правильное питание

Питание является залогом красоты, здоровья и отличного самочувствия. Оно же поможет сохранить грудь упругой и молодой. Чтобы ваш бюст наливался силой и был таким же, как и раньше, следует обратить на этот совет внимание. В рационе должно быть мясо. Преимущественно следует потреблять телятину, птицу, рыбу. Кроме того, обязательными являются молоко и рыбий жир. Что касается последнего, это давний совет, который крайне полезен для здоровья и красоты груди. Рекомендуется пить кумыс два раза в год по три недели. Если нет такой возможности, то его можно заменить обычным кефиром. В целом это позволит не только сохранить грудь упругой, но и в целом обрести красивую фигуру.

Совет №2: гимнастика

Выполнение определённых упражнений позволит снизить вероятность проблем с обвисанием груди. Благодаря физической активности грудные железы будут постепенно развиваться и увеличиваться в размерах, соответственно, это поможет сохранить грудь упругой. Разберём, какая гимнастика будет полезна для груди.

1. Наклоняйте голову назад и в сторону, при этом расправьте плечи, отведите их назад и опустите вниз.

2. Прогните туловище назад, голову тяните к полу, чуть склоняя её к плечу.

3. Медленно поднимите плечи к ушам и также медленно опустите их вниз.

4. Вытяните напряженные руки в сторону, медленно поднимая их вверх и опуская вниз.

5. Руки разведите в стороны, интенсивно вращая ими.

6. Разведите вытянутые в сторону руки назад.

7. Руки согните в локтях и прижмите к телу, кисти — на плечах. Сильными движениями поднимите их, разгибая вверх и возвращая их в прежнее положение. Затем выпрямляйте в стороны — исходное положение, вниз — исходное положение.

8. Кисти сцепите замком сзади, в области талии. После этого выпрямите и опустите вниз.

9. Осуществляйте движения плечей вперёд и назад.

10. Соедините кисти перед грудью и с силой надавите на ладони.

11. Одну согнутую руку держите на талии, другую — поднимите вверх. Наклоняйте туловище в сторону согнутой руки.

12. Вытяните руки в стороны и выполняйте упражнение «мельница». Затем держите их за головой, после чего наклоняйте тело в стороны, вперёд и назад.

Для сохранения груди упругой лучше всего заниматься утром, между завтраком и обедом. После пробуждения не стоит делать гимнастику для сохранения упругости груди. Ведь мышцы до конца не проснулись, они ещё в процессе отдыха. А вечером организм не готов к такой нагрузке. Также не забывайте, что подобная физкультура не должна отнимать больше 30 минут вашего времени, но каждое упражнение не меньше восьми раз. После двух упражнений нужно сделать паузу в две минуты. Грудь не должна быть стеснена бюстгалтером или тесными майками. Только такой гимнастикой можно сохранить грудь упругой.

Совет №3: самомассаж