Ситуации, когда не стоит покупать парфюм

Стресс

Почти у каждого второго жителя мегаполиса повышен уровень кортизола (гормона стресса). А это значит, что такое состояние почти стало частью нашей жизни. Но вот когда уровень стресса достигает максимального уровня, приходит время остановиться, сделать несколько глубоких вдохов и выдохов, заняться йогой или сыграть в одну из отвлекающих игр.

Шопинг (в том числе и ароматный) в столь сложный период точно не выход: во время сильного волнения или раздражения мы неадекватно воспринимаем реальность. Если ты все-таки решилась на приобретение парфюма, то будь готова к тому, что мозг запомнит состояние стресса, в котором был сделан выбор. И каждый раз вдыхая его, у тебя неосознанно будет появляться тревога или беспокойство.

ПМС

В этот период в организме женщины происходит скачок гормонов, запахи ощущаются особенно ярко, а ароматы на коже раскрываются по-другому. Именно в ПМС женщина склонна к спонтанным покупкам и необдуманным действиям. Купить новый парфюм, разочароваться в нем через три дня и выкинуть — один из возможных вариантов развития истории. Решение: переждать, когда гормоны придут в норму, и постараться не совершать спонтанных поступков.

Депрессия

Людям, находящимся в депрессии, рекомендуют пробовать новое — знакомиться с людьми, бывать в незнакомых местах, путешествовать. Хотя по факту в таком состоянии не хочется ни того, ни другого. Если в состоянии депрессии тебя все же занесло в парфюмерный магазин, то, скорее всего, тебе ничего не понравится и все будет казаться посредственным. Почему? Все просто. Ученые из Англии не так давно установили, что во время депрессии даже приятные запахи воспринимаются нами как нечто раздражающее, а более неприятные становятся и вовсе непереносимыми. И «все не так. И не все то» — главный девиз депрессии.

Из возможных рисков — полное разочарование в парфюмерии или покупка аромата, вдыхая который, ты будешь еще глубже погружаться в негатив. Так что лучше просто подождать, когда жизнь вновь начнет радовать, и выходить «на охоту» в более благоприятный период.

Беременность и кормление грудью

Гормональное состояние женщины во время беременности и после родов меняется. Тело пахнет по-другому, запахи воспринимаются по-другому. Во всем виноват гормон пролактин. Именно в это время большая часть парфюмерной коллекции отправляется на помойку или раздается подругам. Новые ароматы в таком состоянии не нравятся, особо режут нос синтетические ноты, а композиции из эфирных масел кажутся слишком насыщенными. Какой выход? Попробовать легкие духи, в которых нет спирта (или его содержание минимально).

Диета

Введение в рацион новых продуктов и ограничение привычных — это испытание не только силы воли, но и всего организма на прочность. Так, например, при белковой диете от тела исходит запах, напоминающий ацетон. А при добавлении в меню изрядной доли специй, ты постоянно будешь ощущать запах серы. Кстати, чрезмерное употребление алкоголя (хоть это и не «диета») также ведет к появлению неприятного кислого запаха.

Естественно, что при изменении запаха тела, духи и ароматизированные кремы для тела будут восприниматься совершенно по-другому. Что делать? Дождаться возвращения к обычному рациону. И только после этого приступить к поиску новых духов.

Прием лекарств