Смотрите, какая красотка стала женщиной года!

Выбор журнала прокомментировал вице-президент Billboard по контенту Росс Скарано:

Ариана Гранде — звезда на своих собственных условиях, которая не желает подчиняться никакому определенному тренду или пути в индустрии. Она смелая, она делает лучшую за свою карьеру музыку, и она безусловно заслуживает звания женщины года.

ФОТО: Kevin Mazur / AFP

Как отмечает издание, вручение награды состоится на тринадцатой ежегодной церемонии Billboard Women in Music, которая пройдет в Нью-Йорке 6 декабря. В прошлом году этого звания была удостоена певица Селена Гомес.

Гранде начала карьеру в 2008 году с бродвейского мюзикла «13». В 2009 году она получила главную роль в телесериале «Виктория-победительница». Музыкальная карьера Гранде началась в 2011 году с записи саундтрека к этому же сериалу, а в 2013 году она выпустила свой дебютный альбом Yours Truly. В ноябре 2016 года певица была удостоена престижной музыкальной премии American Music Awards в главной номинации «Артист года».

Помимо музыки, Гранде активно занимается общественной деятельностью. В начале этого года она приняла участие в акции «Марш за наши жизни», которая была направлена против участившихся в США инцидентов со стрельбой. В своих социальных сетях певица неоднократно выступала в том числе за гендерное равенство и защиту афроамериканцев от произвола со стороны полиции.