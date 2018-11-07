Попа - как орех! Самые эффективные упражнения для ягодиц

Упражнения, предложенные в данной статье, лучше всего выполнять каждый день, поскольку большинство из них являются статическими. Наиболее хороший результат за минимальный отрезок времени можно получить, комбинируя эти упражнения с бегом. Бегать нужно не на длинные дистанции (1,5 км максимум), но лучше всего по неровной местности, где есть спуски и подъемы. Идеальный вариант – это бег по ступенькам или даже ходьба по ним. Это поможет укрепить не только Ваши ягодицы, но и ноги.

Также на ягодичную мышцу очень позитивно влияет езда на велосипеде. На мой взгляд, лучше тренироваться на велосипеде, чем на велотренажере, ведь во время велосипедных поездок организм снабжается свежим воздухом, и самому интересно поглядеть на чудные пейзажи, во время тренировки, даже если она ограничивается вашим районом. К тому же, простой велосипед намного дешевле, чем велотренажер и вдобавок ко всему имеет практическое применение. Впрочем, это дело вкуса.

Если говорить о дополнительных средствах укрепления ягодичной мышцы и ног, то просто грех не упомянуть о скакалке. Идеально, если Вы увлекаетесь катаниям на роликах или коньках. Замечали, какие попы у фигуристок? Вот и оно. Также пытайтесь вести наиболее активный образ жизни.

Если же и эти методы не дают вам желанного результата, то следует тренировать свою ягодичную мышцу образом, описанным ниже. Но все же помните, что вместе с ездой или бегом или катанием на велосипеде, они дадут намного лучший результат.

Итак, упражнение номер один выполняется лежа на спине. Ноги – на ширине плеч, руки разведены в стороны. Колени согните так, чтобы образовать угол примерно 60 градусов. Таз должен быть поднят над землей. Теперь ваша задача состоит в том, чтобы опускать таз силой своих ягодиц. Делайте это упражнение 30 раз. После чего дайте мышцам отдохнуть и приступайте ко второму подходу. Но помните, опускать таз нужно довольно медленно, он не должен падать по инерции. Его опускание к земле должно выполняться только за счет напряжения мышц ваших ягодиц. Также вы должны контролировать опускания своего таза и быть в состоянии зафиксировать его в любом положении. По-другому это упражнение выполнять просто нет никакого смысла.

Упражнение номер два