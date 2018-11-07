Попа - как орех! Самые эффективные упражнения для ягодиц

Нет, наверно, в мире женщины, не мечтавшей имеет упругие и красивые ягодицы. Многие из них сидят на разнообразных диетах, используют разнообразные массажеры и ходят в солярий. Но всего этого недостаточно для того, чтобы укрепить и развить большую ягодичную мышцу, что является залогом красивой попы, пишет dvorec.ru. Поэтому я предлагаю Вам свои советы по ее тренировке и укреплению.
Упражнения, предложенные в данной статье, лучше всего выполнять каждый день, поскольку большинство из них являются статическими. Наиболее хороший результат за минимальный отрезок времени можно получить, комбинируя эти упражнения с бегом. Бегать нужно не на длинные дистанции (1,5 км максимум), но лучше всего по неровной местности, где есть спуски и подъемы. Идеальный вариант – это бег по ступенькам или даже ходьба по ним. Это поможет укрепить не только Ваши ягодицы, но и ноги.
Также на ягодичную мышцу очень позитивно влияет езда на велосипеде. На мой взгляд, лучше тренироваться на велосипеде, чем на велотренажере, ведь во время велосипедных поездок организм снабжается свежим воздухом, и самому интересно поглядеть на чудные пейзажи, во время тренировки, даже если она ограничивается вашим районом. К тому же, простой велосипед намного дешевле, чем велотренажер и вдобавок ко всему имеет практическое применение. Впрочем, это дело вкуса.
Если говорить о дополнительных средствах укрепления ягодичной мышцы и ног, то просто грех не упомянуть о скакалке. Идеально, если Вы увлекаетесь катаниям на роликах или коньках. Замечали, какие попы у фигуристок? Вот и оно. Также пытайтесь вести наиболее активный образ жизни.
Если же и эти методы не дают вам желанного результата, то следует тренировать свою ягодичную мышцу образом, описанным ниже. Но все же помните, что вместе с ездой или бегом или катанием на велосипеде, они дадут намного лучший результат.
Итак, упражнение номер один выполняется лежа на спине. Ноги – на ширине плеч, руки разведены в стороны. Колени согните так, чтобы образовать угол примерно 60 градусов. Таз должен быть поднят над землей. Теперь ваша задача состоит в том, чтобы опускать таз силой своих ягодиц. Делайте это упражнение 30 раз. После чего дайте мышцам отдохнуть и приступайте ко второму подходу. Но помните, опускать таз нужно довольно медленно, он не должен падать по инерции. Его опускание к земле должно выполняться только за счет напряжения мышц ваших ягодиц. Также вы должны контролировать опускания своего таза и быть в состоянии зафиксировать его в любом положении. По-другому это упражнение выполнять просто нет никакого смысла.
Упражнение номер два
Данное упражнение выполняется следующим образом. Исходная позиция – лежа на животе. Руки можно подложить под подбородок, сложа их в замок. Теперь вы должны сгибать ноги в коленях, как бы стараясь достать пятками до своей попы, но, не делая этого. Выполнять его надо быстро и много раз. Как минимум 50. Если оно кажется вам слишком простым, то можете прикрепить к ногам небольшую гантель или другой груз. Но не думаю, что стоит давать нагрузку более чем 2 кг на каждую ногу. Лучше выполните упражнения большее количество раз, но с меньшим весом. Упражнение дает очень хороший результат для большой ягодичной мышцы, если выполнять его регулярно.
Упражнение номер три
Чтобы выполнить данное упражнение, как следует, вы должны лечь на живот и согнуть ноги в коленях, так чтобы они стали перпендикулярно к земле. Руки следует положить так же как и в предыдущем упражнении. Упражнение состоит в том, чтобы поднимать колени, оторвав их на сантиметр-два от пола. Мышцы ягодиц и ног при этом должны быть максимально напряжены. Главное в этом упражнении – не отрывать колени от земли рывком, а делать это медленно, силой мышц. Также помните, что на пол колени тоже не стоит бросать, ведь можно легко травмировать коленную чашечку, нужно аккуратно класть на место. Выполнять это упражнение нужно три подхода, по 10 раз.
Упражнение номер четыре
Исходное положение – стоя на коленях. Опираться вы должны на руки, при этом одна нога должна быть отведенной назад. Носочек и колено этой ноги смотрят в пол. Ваша задача в этом упражнении – поднять ногу, максимально напрягая при этом ягодичную мышцу. Потом опустить ногу в исходное положение. Но помните, ни в коем случае нельзя бросать ее, это может привести к травме, не говоря уже об уменьшении эффективности упражнения. Выполнять его надо по 50 раз на каждую ногу. Можно выполнять все 50 раз сразу, но я бы рекомендовал разбить их на два подхода по 25 раз на каждую ногу.
Ну и последнее, упражнение номер пять, выполняется из похожего исходного положения. Разница в том, что опора не на руки, а на предплечья и одна нога все же лежит на полу, но немножко согнута. Теперь согнутую ногу нужно подымать вверх и медленно опускать в начальное положение. Главное – не спешить и не бросать ноги, при подымании ноги почувствуйте, как напрягаются ваши мышцы, на первых порах можете даже зафиксировать ее на несколько секунд, чтобы прислушаться к своим ягодицам. Упражнение надо выполнять по 50 раз на каждую ногу, но я все же рекомендую разбить его на 2 подхода по 25 раз.
Ну что ж, вот такие, вроде бы несложные упражнения помогут Вам заполучить красивую и упругую попу. Каждое занятие не займет у Вас более чем полчаса в день, а результатом будут поражены все окружающие. Также важно правильно питаться и не пропускать, по возможности, ни одного дня. Ведь упражнения, приведенные в данной главе, рассчитаны на домашние условия, единственное, что вам понадобится – это желание и в некоторых случаях коврик. Так что занимайтесь и скоро порадуете всех окружающих красивыми формами своей попы.