Скорее смотрите! Красочная галерея Дня моды в Ласнамяэ

В крупнейшем торговом центре Ласнамяэ выступил театр танца «Полли», завоевавший множество международных титулов, ансамбль «Tuuleviiul» и молодые аккордеонисты из музыкальной школы Ласнамяэ.

На сцене был представлен показ мод в самых жарких модных тенденциях, а также участником шоу стала известнейший эстонский экстрасенс Илона Калдре.

Тренды в области макияжа были представлены экспертами по красоте Avon.

Провел модный день известный стилист, хореограф и ведущий Женя Фокин.