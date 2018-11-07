Ср, 7.11.2018
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  • Скорее смотрите! Красочная галерея Дня моды в Ласнамяэ

Скорее смотрите! Красочная галерея Дня моды в Ласнамяэ

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27 октября в Lasnamäe Centrum состоялся невероятно интересный День моды.

В крупнейшем торговом центре Ласнамяэ выступил театр танца «Полли», завоевавший множество международных титулов, ансамбль «Tuuleviiul» и молодые аккордеонисты из музыкальной школы Ласнамяэ.

На сцене был представлен показ мод в самых жарких модных тенденциях, а также участником шоу стала известнейший эстонский экстрасенс Илона Калдре.

Тренды в области макияжа были представлены экспертами по красоте Avon.

Провел модный день известный стилист, хореограф и ведущий Женя Фокин.

Смотри галерею!

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