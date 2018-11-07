Скорее смотрите! Красочная галерея Дня моды в Ласнамяэ
7 ноября 2018, 14:29
27 октября в Lasnamäe Centrum состоялся невероятно интересный День моды.
В крупнейшем торговом центре Ласнамяэ выступил театр танца «Полли», завоевавший множество международных титулов, ансамбль «Tuuleviiul» и молодые аккордеонисты из музыкальной школы Ласнамяэ.
На сцене был представлен показ мод в самых жарких модных тенденциях, а также участником шоу стала известнейший эстонский экстрасенс Илона Калдре.
Тренды в области макияжа были представлены экспертами по красоте Avon.
Провел модный день известный стилист, хореограф и ведущий Женя Фокин.
Смотри галерею!