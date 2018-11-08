Никакой еды до одиннадцати часов дня! Профессиональная балерина раскрыла секреты своего рациона питания

Сасси Грегсон-Вильямс с детства обожает балет - это ее жизнь, ее душа. Девушка мечтала быть профессиональным танцором, поэтому ее распорядок жизни и питание были подчинены этой цели. Но во время одной из репетиций она подвернула голеностоп, растянула связки. Восстановление было долгим. Так сказались недостаток белка и других важных элементов в организме плюс истощенность организма в целом из-за нерегулярного и неполноценного питания.

Во время болезни балерина решила последовать совету сестры и заняться своим здоровьем, а точнее, составить себе правильный рацион. Она тщательно изучила пищевую ценность продуктов и выбрала те, которые ей подходили. В итоге с 15 лет она вегетарианка, исключила сахар, сделала упор на крупах и цельнозерновых культурах, свежих овощах. И чувствует себя прекрасно!

Примерный дневной рацион Сасси выглядит так:

На завтрак в блендере делает коктейль из банана, авокадо, капусты, шпината, овса, кешью, кокосовой воды и белкового порошка.

На обед - вариации блюд с разными видами салатов и заправками.

Ужин может состоять из вегетарианского буррито, сладкого картофеля и черных бобов.

Чаще всего она не ест до 11 часов. Если хочется чего-то вкусненького, то Сасси себе в этом не отказывает. Она покупает полезные продукты, такие как миндальная мука, кокосовое масло, свежие фрукты и что-то печет сама.

Сейчас девушке 21 год, живет в Лос-Анджелесе. Она ушла из профессионального балета, но продолжает заниматься танцами и открыла свою студию, где обучает всех желающих владеть телом, быть стройными и подтянутыми. А свой опыт по организации здорового питания вместе с рецептами она описывает в книге и на сайте:

"Самое замечательное в изменениях, которые я внесла в свой рацион: я больше не зациклена на "фигуре балерины". Вместо этого я мотивирована тем, насколько хорошо я себя чувствую, когда забочусь о своем теле".