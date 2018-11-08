Бельевой этикет: пять простых правил, о которых могут не знать многие женщины

Давайте вместе почитаем, какие существуют правила ношения нижнего белья, чтобы оно радовало вас, при этом не просвечивая и не портя общий образ.

1. Придерживайтесь классификации белья: для особых случаев и на каждый день. Безусловно, роскошный и вызывающий кружевной бюстгальтер понравится не только вам, но и вашему мужчине... А вот случайно выглядывая из выреза вашей блузки, например, в общественном транспорте, создаст о вас не очень приятное впечатление. Да и кружева под облегающей ежедневной блузкой выглядят несимпатично: буграми и вмятинами, портя красивую форму вашего бюста.

2. Подбирайте текстуры и цвета к месту. Если вы - не юная девушка, целью которой является создать дерзкий образ для вечеринки в клубе, подбирайте цвета нижнего белья под соответствующий цвет одежды. Согласитесь: розовые стринги, просвечивающие под белыми брюками, и леопардовый бюстгальтер, выглядывающий в вырезе декольте, на даме бальзаковского возраста выглядят не вполне уместно.

3. Старайтесь под прозрачные блузки подбирать специальные бюстгальтеры: в тон, однотонные и гладкие, подчеркивающие достоинства вашей фигуры, но не привлекающие внимания и не выбивающиеся из общего образа.

4. Обтягивающие легкие брюки, юбки-карандаш по фигуре - очень выгодные вещи в гардеробе, подчеркивающие женственность и изящность форм. Но любой образ всегда портят проступающие швы. Поэтому под такого рода наряды подбирайте бесшовные трусики в тон. Тогда точеный силуэт будет не хуже, чем у любой герцогини!

5. Возьмите за правило иметь при себе пару запасных колгот. Каждая женщина знает: “стрелка” на колготках способна надолго испортить настроение. Чтобы этого избежать и всегда оставаться уверенной в себе, положите в сумочку запасную пару. Так, на всякий случай.