Идеальное жилище для каждого знака Зодиака

Идеальные дома для каждого знака зодиака

1. Овен

Овнам комфортно жить в одноэтажных домах в пригороде. В вечер пятницы они могут сорваться и поехать в город на тусовку, а на выходных отдыхать на диване в своей глуши. Также этот знак с удовольствием обустроит грядку или сад возле своего жилища.

2. Телец

У Тельцов прекрасный вкус, который поможет им обустроить дом мечты. Так как у этого знака стихия — земля, то он с удовольствием обустроится где-нибудь поближе к природе. Но при этом не слишком далеко от людей, чтобы многие могли прийти в гости и полюбоваться их жилищем.

3. Близнецы

Близнецам приходятся по вкусу дома в Викторианском стиле. Близкое расположение к соседям их никак не волнует. Рожденные под этим знаком люди очень дружелюбны.

4. Рак

Раки чаще всего представляют свой идеальный дом очень большим, чтобы можно было пригласить побольше друзей. А еще желательно, чтобы он был у какого-то водоема. Как вам домик у моря?

5. Лев

Если кому-то будет комфортно жить в большом замке, то это определенно Львам. Они с удовольствием будут проводить вечера в своем поместье, укутавшись в теплый плед, возле камина.

6. Дева

Девам понравится ультрасовременный умный дом. Внутри и снаружи обязательно стиль лофт. Как вам такой?

7. Весы

Весы с удовольствием поселяться в доме из сруба возле леса. Этот знак просто обожает животных. Возле их дома мечты обязательно будет располагаться будка для пса. А внутри жилища будет место для кота.

8. Скорпион

Скорпион, у которого стихия — вода, оценит большой бассейн возле своего дома. В жилище у этого знака обязательно должно быть джакузи, чтобы он чувствовал себя на вершине мира.

9. Стрелец

В детстве Стрельцы мечтали о домике на дереве. Сейчас они также бы хотели пожить в таком, только не признаются. Возможно, они соорудят похожий для следующих поколений.

10. Козероги

Козероги постоянно любят находиться в центре событий и различных тусовок. Поэтому идеальное жилище для этого знака - просторная квартира в центре города.

11. Володей

Рожденные под этим знаком — те еще мечтатели. А также вкусы у них часто меняются под влиянием моды. Единственное, что не меняется, - любовь к панорамным видам и большим окнам.

12. Рыбы