Идеальное жилище для каждого знака Зодиака

Каждый из нас наверняка мечтает о своем красивом доме. Но при этом у всех нас разные представления об идеальном жилище. Одним людям больше нравятся современные дома, другим - замки, третьим - хижины в лесу. Эти предпочтения основываются на человеческом опыте. Также на них влияет положение звезд, под которыми родился человек. Вот почему кому-то комфортно в квартире, а некоторым хочется нежиться на шезлонге у бассейна возле стильного дома, пишет fabiosa.
Идеальные дома для каждого знака зодиака
1. Овен
Овнам комфортно жить в одноэтажных домах в пригороде. В вечер пятницы они могут сорваться и поехать в город на тусовку, а на выходных отдыхать на диване в своей глуши. Также этот знак с удовольствием обустроит грядку или сад возле своего жилища.
2. Телец
У Тельцов прекрасный вкус, который поможет им обустроить дом мечты. Так как у этого знака стихия — земля, то он с удовольствием обустроится где-нибудь поближе к природе. Но при этом не слишком далеко от людей, чтобы многие могли прийти в гости и полюбоваться их жилищем.
3. Близнецы
Близнецам приходятся по вкусу дома в Викторианском стиле. Близкое расположение к соседям их никак не волнует. Рожденные под этим знаком люди очень дружелюбны.
4. Рак
Раки чаще всего представляют свой идеальный дом очень большим, чтобы можно было пригласить побольше друзей. А еще желательно, чтобы он был у какого-то водоема. Как вам домик у моря?
5. Лев
Если кому-то будет комфортно жить в большом замке, то это определенно Львам. Они с удовольствием будут проводить вечера в своем поместье, укутавшись в теплый плед, возле камина.
6. Дева
Девам понравится ультрасовременный умный дом. Внутри и снаружи обязательно стиль лофт. Как вам такой?
7. Весы
Весы с удовольствием поселяться в доме из сруба возле леса. Этот знак просто обожает животных. Возле их дома мечты обязательно будет располагаться будка для пса. А внутри жилища будет место для кота.
8. Скорпион
Скорпион, у которого стихия — вода, оценит большой бассейн возле своего дома. В жилище у этого знака обязательно должно быть джакузи, чтобы он чувствовал себя на вершине мира.
9. Стрелец
В детстве Стрельцы мечтали о домике на дереве. Сейчас они также бы хотели пожить в таком, только не признаются. Возможно, они соорудят похожий для следующих поколений.
10. Козероги
Козероги постоянно любят находиться в центре событий и различных тусовок. Поэтому идеальное жилище для этого знака - просторная квартира в центре города.
11. Володей
Рожденные под этим знаком — те еще мечтатели. А также вкусы у них часто меняются под влиянием моды. Единственное, что не меняется, - любовь к панорамным видам и большим окнам.
12. Рыбы
Чтобы Рыбы были счастливы, им достаточно небольшого светлого домика в городе. А на пенсии они не прочь выехать в деревню.