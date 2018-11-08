Чт, 8.11.2018

Стань иконой стиля благодаря этим хитростям!

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Весенний макияж от Guerlain.

ФОТО: GUERLAIN

Жизнь женщины – это бесконечная полоса препятствий. Гигиенические процедуры, макияж, демакияж и огромный список других рутинных задач. Без лайфхаков было бы очень трудно! К счастью, существуют хитрости, которые значительно упрощают нашу жизнь, помогают скрывать недостатки и подчеркнуть достоинства, пишет fabiosa. О них мы и расскажем!

  1. Наносите тушь черного цвета на верхние ресницы и коричневого – на нижние. Мейкап глаз будет выглядеть намного более естественно.
  2. Если ваша кожа склонна к жирности, обязательно положите в свою косметичку матирующие салфетки – не пожалеете.
  3. Черная подводка визуально уменьшает глаза. Выбирайте любой другой цвет.
  4. Обязательно используйте кремы с SPF-защитой. Это предотвратит раннее старение кожи.
  5. Покупайте кремы в герметичных упаковках. Помпа препятствует попаданию бактерий в продукт, и любимое косметическое средство точно не навредит коже.
  6. Наносите крем на лицо круговыми движениями, это снизит риск отеков и будет стимулировать лимфодренаж. Запомните эту простую схему: от середины – к периферии, от носа – к вискам, от середины подбородка – к скулам.
  7. Боковой пробор – лучшее изобретение человечества, а центральный ворует объем волос. 
  8. Поберегите локоны! Фен и утюжок могут нанести значительный вред, зато есть куча стрижек, которые не нуждаются в укладке.
  9. После нанесения первого слоя туши закрепите его пудрой, а затем нанесите еще один. Длинные роскошные ресницы вам обеспечены!
  10. Расчесывайте брови кверху, это сделает взгляд более выразительным и открытым, и вы будете выглядеть моложе.
  11. Во время чистки зубов пройдитесь щеточкой по губам. Такой ментоловый массаж улучшит кровообращение.
  12. Помады холодных оттенков словно "отбеливают" зубы. Теплых – подчеркивают их желтизну.
  13. Если совсем не хватает времени на то, чтобы вымыть голову, вашим спасителем станет сухой шампунь, он мгновенно решит вопрос. Просто пусть это средство всегда будет у вас дома.
  14. Наносите духи на плечи и спину, так аромат раскроется намного лучше и не будет бить в нос тому, кто захочет вас обнять.
  15. Локоны, уложенные "от лица", сделают лицо более открытым, а прическу –  стильной. Обязательно следите за направлением завитков.
  16. Выбирая помаду, наносите тестер на подушечки пальцев, а не на кисть или запястье. Во втором случае цвет передается неправильно, помада будет казаться желтее и светлее. А оттенок подушечек пальцев гораздо ближе к оттенку губ.
  17. Очищайте кожу лица с помощью специальной щеточки, так вы точно удалите все загрязнения. Просто попробуйте, и вы поймете, что кожа стала чувствовать себя гораздо лучше!
  18. С жирным блеском, который возникает в течение дня, можно справиться с помощью белой рассыпчатой пудры. Но вот перед фотосъемкой лучше про нее забыть! Вспышка, к сожалению, легко обнаруживает это косметическое средство.

Данные хитрости помогут вам выглядеть на все 100%! А у вас есть свои лайфхаки? Расскажите о них в комментариях! И поделитесь этим материалом с теми, кому он может быть полезен.

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