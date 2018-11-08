Из толстушки в красотку! Девушка похудела вдвое, чтобы влезть в выпускное платье

В 16 лет девушка весила 127 килограммов и с ужасом смотрела на своё отражение в зеркале. Джози была самой крупной девочкой в классе, поэтому стала объектом постоянных насмешек и издевательств. Однако травля в школе оказалась не единственной проблемой Десгранд, ведь её вес начал угрожать ещё и здоровью девушки.

Несмотря на то, что предыдущие попытки Джози сесть на диету не увенчались успехом, она твёрдо решила кардинально изменить свой образ жизни.

Я зашла в свою комнату и разделась до нижнего белья. Сфотографировала себя с разных ракурсов и записала параметры, чтобы отслеживать прогресс. Я знала, что мне предстоит долгий и непростой путь, но я была к этому готова,

— поделилась Десгранд.

Первым делом австралийка полностью исключила из своего рациона сахар, заменив его фруктами, да и то в очень скромных количествах. Кроме того, она перестала употреблять углеводы и целый год не ела хлеб, макароны и свой любимый шоколад.

Не забыла Джози и о физических нагрузках. Девушка тренировалась самостоятельно, используя канал YouTube. Так она не только теряла вес, но и экономила деньги.

Менее чем за год Десгранд смогла избавиться от более половины веса своего тела.

Ещё одной целью Джози было влезть в роскошное вечернее платье, которое она присмотрела для школьного выпускного. И ей это удалось!

Сейчас люди обращаются к девушке за порцией мотивации и рекомендациями. Джози ведёт блог в Instagram, где рассказывает о диетах и составляет меню для тех, кто решил похудеть.

Мотивацией для Десгранд стали собственные фото, которые она каждую неделю сравнивала и отмечала, как постепенно преображается её тело.