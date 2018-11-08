Пять нюансов во внешности, из-за которых женщина выглядит неухоженной

В современном мире, когда всего в избытке, многие забывают, что красота – в мелочах. Ухоженная женщина – это не обязательно та, которая с ног до головы одета в дорогую одежду. Ведь всего один недоработанный нюанс – и образ беспощадно испорчен, пишет fabiosa. Как бы стильно, дорого, модно вы ни выглядели, вас предательски выдаст всего одна деталь.
Рассказываем о 5 вещах, по которым можно сказать, что женщина неухожена.
1. Усики
Несмотря на то, что даже косметические марки ударились в естественность и не стесняются публиковать моделей с усиками, растительность на лице в повседневной жизни едва украсит какую-то девушку. Расставайтесь с ненавистными волосками без сожаления! Благо, сейчас для этого существует масса вариантов – от простого пинцета и шугаринга до лазерной эпиляции.
2. Грязная обувь
Представьте эту красотку с грязной обувью. Будет ли картинка такой же красивой или уровень ухоженности сведется к нулю? Скорее всего, второе. Следите за обувью, регулярно ее очищайте и носите в сумочке небольшую губку на случай непредвиденных ситуаций.
3. Потертая сумка
Потрескавшаяся, старая, видавшая виды сумка выдаст в вас грязнулю и замарашку, какой бы брендовой она ни была. Если сумка требует ухода, несите ее в ремонт или... прямиком на помойку.
4. Отсутствие маникюра
Неухоженную женщину можно вычислить по неопрятным ногтям. Сюда можно отнести отсутствие хотя бы гигиенического маникюра, а также отросший гель-лак. Необязательно рисовать на ногтях картины. Просто аккуратно подпиленные ногти и обработанная кутикула – уже плюс в вашу копилочку!
5. Грязная голова
Это правило №1 для всех женщин. Старайтесь находить время на мытье головы, это занимает совсем не так много драгоценных минут. Еще как вариант – используйте сухой шампунь, но помните, что он ситуацию спасает лишь на пару часов.