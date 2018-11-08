Как молодая жена диктатора Северной Кореи изменила жизнь простых женщин страны

Став первой леди КНДР в 2012 году, Ли Соль Чжу всего за 6 лет сумела изменить жизнь женщин этой тоталитарной страны к лучшему, пишет fabiosa.
Эта бывшая певица, а ныне красивая молодая мама троих детей проявляет восхитительное бесстрашие и принимает участие практически во всех делах своего мужа Ким Чен Ына.
Пока первой леди страны не стала Ли Соль Чжу, жены лидеров северокорейской республики никогда не "светились" на публике.
Однако любимая жена Ким Чен Ына положительно влияет на суровый характер вождя.
Is Kim Jong-Un a father again? Ri Sol-ju, the wife of the North Korean leader, Kim Jong-un was seen again in public after being under the radar for close to nine months. The last time she was away this long was in 2012 when she had her daughter. Her new absence has prompted speculations that her recent absence could have been as a result of another pregnancy. Many had earlier feared that she had fallen out of favour with her husband, hence the absence, but now, with her reappearance and how comfortable she seemed by her husband’s side, it has been rumoured that she might have just had a son who will follow in his father’s footstep. #northkorea #northkoreanleader #kimjongun #risolju #tyrantleader #youngleader Visit link in bio for more stories on Giist.
Именно благодаря Соль Чжу он изменил законы, касающиеся внешнего вида женщин страны.
По просьбе молодой супруги Ким Чен Ын разрешил северокорейским модницам носить брюки и юбки выше колена, черные колготки, туфли на высоких каблуках и бижутерию.
North Korean leader Kim Jong Un and his wife Ri Sol Ju were among the hundreds in Pyongyang on Sunday watching South Korean K-pop singers perform in the North for the first time in more than a decade as tensions between the two countries thaw. #northkorea #kimjongun #risolju #pyongyang #southkorea🇰🇷 #kpopsingers #newstoday #breakthenews #redvalvet
Являясь в своей стране абсолютной красавицей, супруга диктатора хорошо известна большой любовью к зарубежной моде: у нее не раз замечали сумки и наряды от Chanel и Dior.
Ли Соль Чжу В одной из самых изолированных стран мира Северной Корее у лидера Ким Чен Ына как-то «внезапно» появилась первая леди Ли Соль Чжу. До этого лидеры страны никогда не выводили в свет своих жен. Более того, Ли резко выделяется среди других своих соотечественниц манерой одеваться. Если большинство женщин в Северной Корее должны носить строгие костюмы и вести себя как можно скромнее, то первая леди этой страны позволяет себе надевать юбку выше колена, каблуки, да еще и заливисто смеяться при всех, держа под руку своего супруга. С появлением юной супруги на публике Ким Чен Ын снял запрет на ношение северокорейскими женщинами брюк, туфлей на платформе и бижутерии, чем шокировал идейных моралистов страны. #севернаякорея#жена#лисольчжу#кимченын
Кроме того, вместо значка с портретами вождей (обязательного для всех граждан КНДР) Соль Чжу носит на груди брошки с драгоценными камнями.
Северокорейские моралисты объясняют это тем, что для нее нет на свете никаких других мужчин, кроме обожаемого Ким Чен Ына.
Сегодня Ли Соль Чжу является настоящей иконой стиля для всех северокорейских женщин. Ведь теперь всегда можно сослаться на ее положительный пример!