Как молодая жена диктатора Северной Кореи изменила жизнь простых женщин страны

Эта бывшая певица, а ныне красивая молодая мама троих детей проявляет восхитительное бесстрашие и принимает участие практически во всех делах своего мужа Ким Чен Ына.

Пока первой леди страны не стала Ли Соль Чжу, жены лидеров северокорейской республики никогда не "светились" на публике.

Однако любимая жена Ким Чен Ына положительно влияет на суровый характер вождя.

Именно благодаря Соль Чжу он изменил законы, касающиеся внешнего вида женщин страны.

По просьбе молодой супруги Ким Чен Ын разрешил северокорейским модницам носить брюки и юбки выше колена, черные колготки, туфли на высоких каблуках и бижутерию.

Являясь в своей стране абсолютной красавицей, супруга диктатора хорошо известна большой любовью к зарубежной моде: у нее не раз замечали сумки и наряды от Chanel и Dior.

Кроме того, вместо значка с портретами вождей (обязательного для всех граждан КНДР) Соль Чжу носит на груди брошки с драгоценными камнями.

Северокорейские моралисты объясняют это тем, что для нее нет на свете никаких других мужчин, кроме обожаемого Ким Чен Ына.