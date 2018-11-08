Смело ешь французский багет! Рейтинг калорийности разных сортов хлеба

Сегодня мы решили составить для вас рейтинг этих сортов, чтобы вы могли проще ориентироваться в том, какой же хлеб лучше покупать.

Рейтинг калорийности разных сортов хлеба на 100 г

Французский багет - 150 ккал Овсяный хлеб - 210 ккал Рисовый хлеб - 243 ккал Цельнозерновой хлеб - 247 ккал Хлеб из грубой ржаной муки - 250 ккал Итальянский хлеб (фокачча) - 250 ккал Ржаной хлеб - 259 ккал Белый хлеб - 265 ккал Хлеб с изюмом - 274 ккал Коричневый хлеб - 293 ккал Тостерный хлеб - 313 ккал Чесночный хлеб - 350 ккал

Как видите, французский багет оказался самым низкокалорийным хлебом, а вот тостерный и чесночный - самыми высококалорийными. Обладая этой информацией, вы сможете выбирать в магазине те сорта, которые посчитаете наиболее подходящими для своего рациона.

Отметим и тот факт, что боятся хлеба в своем рационе не стоит. В зависимости от сорта, он обладает разными полезными свойствами. Например, ржаной и цельнозерновой хлеб содержат полезные углеводы, которые положительно влияют на работу мозга, а также цельнозерновой богат клетчаткой.