Смело ешь французский багет! Рейтинг калорийности разных сортов хлеба

Многие женщины, которые следят за фигурой и боятся лишнего веса, считают, что хлеб и все мучное - злейшие враги, которые атакуют цифру на весах. Так ли это? Безусловно, хлеб содержит немало калорий, но при правильном подходе к выбору этого продукта можно избежать проблем с весом, так как разные сорта хлеба могут похвастаться разным количеством калорий, пишет fabiosa.
Сегодня мы решили составить для вас рейтинг этих сортов, чтобы вы могли проще ориентироваться в том, какой же хлеб лучше покупать.
Рейтинг калорийности разных сортов хлеба на 100 г
- Французский багет - 150 ккал
- Овсяный хлеб - 210 ккал
- Рисовый хлеб - 243 ккал
- Цельнозерновой хлеб - 247 ккал
- Хлеб из грубой ржаной муки - 250 ккал
- Итальянский хлеб (фокачча) - 250 ккал
- Ржаной хлеб - 259 ккал
- Белый хлеб - 265 ккал
- Хлеб с изюмом - 274 ккал
- Коричневый хлеб - 293 ккал
- Тостерный хлеб - 313 ккал
- Чесночный хлеб - 350 ккал
Как видите, французский багет оказался самым низкокалорийным хлебом, а вот тостерный и чесночный - самыми высококалорийными. Обладая этой информацией, вы сможете выбирать в магазине те сорта, которые посчитаете наиболее подходящими для своего рациона.
Отметим и тот факт, что боятся хлеба в своем рационе не стоит. В зависимости от сорта, он обладает разными полезными свойствами. Например, ржаной и цельнозерновой хлеб содержат полезные углеводы, которые положительно влияют на работу мозга, а также цельнозерновой богат клетчаткой.
Белый хлеб богат такими полезными компонентами, как: железо, фосфор, калий. Черный - положительно влияет на нервную систему. Поэтому не отказывайтесь от хлеба, а просто выбирайте полезные сорта, иногда не забывая и баловать себя.