Чт, 8.11.2018
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  • Смело ешь французский багет! Рейтинг калорийности разных сортов хлеба

Смело ешь французский багет! Рейтинг калорийности разных сортов хлеба

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Хлеб и булка. Фото иллюстративное

ФОТО: Пеэтер Сирге

Многие женщины, которые следят за фигурой и боятся лишнего веса, считают, что хлеб и все мучное - злейшие враги, которые атакуют цифру на весах. Так ли это? Безусловно, хлеб содержит немало калорий, но при правильном подходе к выбору этого продукта можно избежать проблем с весом, так как разные сорта хлеба могут похвастаться разным количеством калорий, пишет fabiosa.

Сегодня мы решили составить для вас рейтинг этих сортов, чтобы вы могли проще ориентироваться в том, какой же хлеб лучше покупать.

Рейтинг калорийности разных сортов хлеба на 100 г

  1. Французский багет - 150 ккал
  2. Овсяный хлеб - 210 ккал
  3. Рисовый хлеб - 243 ккал
  4. Цельнозерновой хлеб - 247 ккал
  5. Хлеб из грубой ржаной муки - 250 ккал
  6. Итальянский хлеб (фокачча) - 250 ккал
  7. Ржаной хлеб - 259 ккал
  8. Белый хлеб - 265 ккал
  9. Хлеб с изюмом - 274 ккал
  10. Коричневый хлеб - 293 ккал
  11. Тостерный хлеб - 313 ккал
  12. Чесночный хлеб - 350 ккал

Как видите, французский багет оказался самым низкокалорийным хлебом, а вот тостерный и чесночный - самыми высококалорийными. Обладая этой информацией, вы сможете выбирать в магазине те сорта, которые посчитаете наиболее подходящими для своего рациона. 

Отметим и тот факт, что боятся хлеба в своем рационе не стоит. В зависимости от сорта, он обладает разными полезными свойствами. Например, ржаной и цельнозерновой хлеб содержат полезные углеводы, которые положительно влияют на работу мозга, а также цельнозерновой богат клетчаткой.

Белый хлеб богат такими полезными компонентами, как: железо, фосфор, калий. Черный - положительно влияет на нервную систему. Поэтому не отказывайтесь от хлеба, а просто выбирайте полезные сорта, иногда не забывая и баловать себя. 

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