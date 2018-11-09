Простить или казнить? Как мужчины разных знаков Зодиака относятся к изменам

Измена близкого человека приносит страшную боль и разочарование в людях, пишет fabiosa. Но способны ли мы прощать? А особенно мужчины, которые не так терпимы, как женщины? Кто из знаков зодиака способен простить измену?
1. Овен
Когда женщина предпочитает другого, большинство Овнов впадает в шоковое состоянии. Они долго кричат, ругаются, устраивают сцены и разборки. Измену мужчина-Овен, скорее всего, не простит никогда.
2. Телец
Тельцы, вероятно, будут думать не столько про душевную боль, сколько о том, как отобрать у предательницы все совместно нажитое имущество и подарки.
3. Близнецы
Измена рождает в Близнецах желание превратить это событие в великую киношную драму, поэтому окружающим еще долго придется терпеть их страдания.
4. Рак
Мужчину-Рака измена выведет из равновесия надолго. Он может пристраститься к вредным привычкам и начать объедаться фастфудом. Но будет готов простить любимую женщину в любую секунду.
5. Лев
Лев никогда не покажет окружающим, что ему больно. Он молча соберет вещи изменщицы и выставит ее за дверь. А немного погоревав в одиночестве, просто начнет искать себе новую пассию.
6. Дева
Мужчины-Девы обычно сразу же расстаются с женщиной, когда узнают про ее измену. Предательницу могут и простить, если раскаянье будет достаточно искренним.
7. Весы
Узнав про измену, мужчины-Весы могут начать устраивать целые театральные представления. Они способны бить посуду и выбрасывать в окна обручальные кольца. Но если поймут, что все кончено, сразу уходят в шумное веселье.
8. Скорпион
Той женщине, которая предала мужчину-Скорпиона, не позавидуешь! При посторонних и не очень близких знакомых он будет держаться спокойно, но вот наедине может устроить изменщице целый марафон скандалов и разборок.
9. Стрелец
Стрельцы не будут выкидать вещи в окно, не будут устраивать из происходящего драму, они все простят и уйдут первыми, проведя беседу о том, как много человек теряет.
10. Козерог
Козерог может впасть в уныние, но ненадолго. Мысль о потраченных за все эти годы деньгах приведет его в чувство. Тогда мужчина просто отберет у бывшей все подарки и уйдет. Но может переживать о случившемся годами.
11. Водолей
Мужчины-Водолеи ставят на первое место не отношения, а друзей и подруг, потому многие из них сталкиваются с изменами. После предательства будут долго рассказывать окружающим гадости о бывшей.
12. Рыбы
Рыбы никогда не станут изменять в ответ, но будут плакаться о своей трагедии всем знакомым девушкам. А вот свою любимую могут и простить, если она признает, что оступилась.
Конечно, все мужчины разные, и их восприятие отношений зависит не только от даты рождения, а и еще от кучи других факторов. Но факт остается фактом: знак зодиака влияет на то, как представитель сильного пола относится к изменам.