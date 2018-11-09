Простить или казнить? Как мужчины разных знаков Зодиака относятся к изменам

1. Овен

Когда женщина предпочитает другого, большинство Овнов впадает в шоковое состоянии. Они долго кричат, ругаются, устраивают сцены и разборки. Измену мужчина-Овен, скорее всего, не простит никогда.

2. Телец

Тельцы, вероятно, будут думать не столько про душевную боль, сколько о том, как отобрать у предательницы все совместно нажитое имущество и подарки.

3. Близнецы

Измена рождает в Близнецах желание превратить это событие в великую киношную драму, поэтому окружающим еще долго придется терпеть их страдания.

4. Рак

Мужчину-Рака измена выведет из равновесия надолго. Он может пристраститься к вредным привычкам и начать объедаться фастфудом. Но будет готов простить любимую женщину в любую секунду.

5. Лев

Лев никогда не покажет окружающим, что ему больно. Он молча соберет вещи изменщицы и выставит ее за дверь. А немного погоревав в одиночестве, просто начнет искать себе новую пассию.

6. Дева

Мужчины-Девы обычно сразу же расстаются с женщиной, когда узнают про ее измену. Предательницу могут и простить, если раскаянье будет достаточно искренним.

7. Весы

Узнав про измену, мужчины-Весы могут начать устраивать целые театральные представления. Они способны бить посуду и выбрасывать в окна обручальные кольца. Но если поймут, что все кончено, сразу уходят в шумное веселье.

8. Скорпион

Той женщине, которая предала мужчину-Скорпиона, не позавидуешь! При посторонних и не очень близких знакомых он будет держаться спокойно, но вот наедине может устроить изменщице целый марафон скандалов и разборок.

9. Стрелец

Стрельцы не будут выкидать вещи в окно, не будут устраивать из происходящего драму, они все простят и уйдут первыми, проведя беседу о том, как много человек теряет.

10. Козерог

Козерог может впасть в уныние, но ненадолго. Мысль о потраченных за все эти годы деньгах приведет его в чувство. Тогда мужчина просто отберет у бывшей все подарки и уйдет. Но может переживать о случившемся годами.

11. Водолей

Мужчины-Водолеи ставят на первое место не отношения, а друзей и подруг, потому многие из них сталкиваются с изменами. После предательства будут долго рассказывать окружающим гадости о бывшей.

12. Рыбы

Рыбы никогда не станут изменять в ответ, но будут плакаться о своей трагедии всем знакомым девушкам. А вот свою любимую могут и простить, если она признает, что оступилась.